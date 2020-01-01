عاجل.. أول صور من لقاء السيسي بشيوخ القبائل الليبية

الخميس 16/يوليه/2020 - 01:19 م
الرئيس عبدالفتاح السيسي
الرئيس عبدالفتاح السيسي
الفجر
أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، أن الهدف الأساسي للجهود المصرية على المستويات كافة تجاه ليبيا، هو تفعيل الإرادة الحرة للشعب الليبي من أجل مستقبل أفضل لبلاده وللأجيال القادمة من أبنائه.

جاء ذلك خلال استقباله عددًا من مشايخ وأعيان القبائل الليبية الممثلة لأطياف الشعب الليبي بكافة ربوع البلاد، وذلك تحت شعار "مصر وليبيا.. شعب واحد ومصير واحد".

في حين وجه مشايخ وأعيان القبائل الليبية، الشكر لـ"السيسي"، معربين عن ثقتهم وتقديرهم للجهود المصرية على المستويات كافة تجاه بلادهم.
عاجل.. أول صور من لقاء السيسي بشيوخ القبائل الليبية
عاجل.. أول صور من لقاء السيسي بشيوخ القبائل الليبية
عاجل.. أول صور من لقاء السيسي بشيوخ القبائل الليبية
عاجل.. أول صور من لقاء السيسي بشيوخ القبائل الليبية
عاجل.. أول صور من لقاء السيسي بشيوخ القبائل الليبية
عاجل.. أول صور من لقاء السيسي بشيوخ القبائل الليبية
عاجل.. أول صور من لقاء السيسي بشيوخ القبائل الليبية
عاجل.. أول صور من لقاء السيسي بشيوخ القبائل الليبية

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ليبيا شيوخ ليبيا الفجر السيسي

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