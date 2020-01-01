تعرف على أسماء أغاني ألبوم إليسا الجديد



وعلم "الفجر الفني" من مصادره أن ألبوم إليسا، يضم 17 أغنية، 11 منهم باللهجة المصرية، والباقي باللهجة اللبنانية وهو من إنتاج وتوزيع شركة "روتانا للصوتيات والمرئيات"، وحتى الأن لم تصور إليسا أي كليبات للأغاني.



وينشر"الفجر الفني" أسماء أبرز أغاني ألبوم إليسا الجديد، وهم "هعتبرك مت" من كلمات الشاعر بهاء الدين محمد، وألحان مدين، وتوزيع أحمد عبد السلام، وأغنية "وأنت قصادي" من كلمات ملاك عادل، وألحان مدين، وتوزيع أحمد عبد السلام، وأغنية "هنغني كمان وكمان" كلمات: شادي نور ألحان: محمد يحيي فواصل موسيقه: محمد يحي توزيع: إلهامي دهيمة، وأغنية "قهوة الماضي" كلمات: سهام الشعشاع ألحان: محمد رحيم توزيع: كميل الخوري ميكس: إدوار مونييه



ويتعاون مع إليسا في الألبوم عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين أبرزهم بهاء الدين محمد، أمير طعيمة، أسامة مصطفى، شادي نور، أحمد زعيم، محمد يحيى، إلهامي دهيمة، نور، أ حمد عبد السلام.



وشوقت الفنانة إليسا، جمهورها لألبومها الجديد من خلال نشرها صورة جديدة لها بإطلالة جديدة ومختلفة، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



واكتفت إليسا بكتابة كلمة: "قريبا" على الصورة، حيث تفاعل الجمهور مع الصورة.



تستعد النجمة اللبنانية إليسا، لطرح ألبومها الغنائي الجديد وذلك بعيد الأضحى المُقبل.