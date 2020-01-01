بعد اهتمام ريال مدريد.. هافيرتز يضغط للرحيل عن ليفركوزن

الخميس 16/يوليه/2020 - 01:11 م
بوابة الفجر
أعرب الألماني الدولي كاي هافيرتز عن رغبته في الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية وترك باير ليفركوزن قبل انطلاق الموسم الجديد من الدوري الألماني لكرة القدم.

وبحسب مجلة "كيكر" اليوم الخميس، تسعى العديد من الأندية لضم هافيرتز،21 عاما، بما فيها بايرن ميونخ بطل البوندسليجا، لكن تشيلسي الإنجليزي الذي تعاقد مؤخرا مع مواطنه تيمو فيرنر من لايبزج، يبدو هو الأقرب لضمه.

ولم تحدد "كيكر" مصادرها في التقرير الذي كشف عن رغبة هافيرتز في الانتقال إلى تشيلسي.

ويمتد عقد هافيرتز مع ليفركوزن حتى 2022 لكن إخفاق النادي في التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل زاد من التكهنات المحيطة برحيله.

وتردد أن تشيلسي سيكون في حاجة لدفع أكثر من 100 مليون دولار لضم هافيرتز إلى ستامفورد بريدج.

وأنهى ليفركوزن الموسم الماضي من البوندسليجا في المركز الخامس وخسر أمام بايرن في نهائي الكأس لكنه على أعتاب التأهل لدور الثمانية لبطولة الدوري الأوروبي، التي تقام باقي فعالياتها في ألمانيا، حيث فاز الفريق في ذهاب دور الستة عشر على مضيفه جلاسجو رينجرز الاسكتلندي 3 /1.

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