كتل نيابية تونسية: لائحة سحب الثقة من الغنوشي بلغت النصاب القانوني

الخميس 16/يوليه/2020 - 01:03 م
راشد الغنوشي
راشد الغنوشي
وكالات

أعلنت كتل نيابية تونسية، أن لائحة سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي، بلغت النصاب القانوني (73 صوتا) وسيتم إيداعها بمكتب الضبط اليوم، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وقد استقال رئيس الحكومة التونسية إلياس الفخفاخ، من منصبه أمس بعد خمسة أشهر من توليه المنصب.

 

وجاء قرار الاستقالة بعد إعلان «حزب النهضة» أنه قرر سحب الثقة من الفخفاخ على خلفية شبهات «تضارب مصالح»، ما زاد من احتدام الصراع السياسي بين الطرفين وفتح الباب أمام مشهد سياسي جديد في البلاد.

 

ويذكر أن الأزمة بين الفخفاخ و«حركة النهضة» قد تعمقت في الآونة الأخيرة، بعد أقل من خمسة أشهر على بدء عمل الحكومة.

 

 وكان الفخفاخ، أوضح في وقت سابق أنّ تبرير دعوة «النهضة» لإحداث تغيير في المشهد الحكومي، بقضية «تضارب المصالح» هو «مواصلة الدفع باتجاه مشهد مأزوم، وفي التوظيف السياسي الذي يصب في مصالحها الحزبية الضيقة».

 

وقال حزب النهضة، في بيان إنه «يتبنى خيار سحب الثقة من السيد رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، ويكلف رئيس الحركة راشد الغنوشي متابعة تنفيذ هذا الخيار، بالتشاور مع مختلف الأحزاب والكتل والنواب بمجلس نواب الشعب».

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

لائحة سحب الثقة كتل نيابية راشد الغنوشي تونس البرلمان التونسي

أخبار تهمك

تعليق ناري من أحمد موسى على تصريحات وزير الري الإثيوبي (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

رمضان صبحي يقترب من تقاضي أعلى راتب في تاريخ الأهلي

منذ ساعتين و 39 دقيقة

شاهد| بـ"هوت شورت وتوب".. فتاة ليل ترقص داخل مسجد في قطر.. والسلطات تتكتم (معلومات وتفاصيل)

منذ حوالي 23 ساعة

مفاجأة.. فايلر يرفض ضم نجم المنتخب التونسي

منذ ساعة و 26 دقيقة

فرمان نهائي.. كارتيرون يقرر عودة نجم الزمالك المعار

منذ 40 دقيقة

آخرها الطفح الجلدي.. قائمة بأحدث أعراض فيروس كورونا

منذ ساعتين

عاجل.. السيسي يوجه رسالة حاسمة لمشايخ القبائل الليبية

منذ ساعة و 12 دقيقة

نجم الهلال السعودي يزف خبرا سارا لجماهير الزعيم

منذ ساعتين و 19 دقيقة

عاجل.. النائب العام يكشف أسباب حريق طريق الإسماعيلية

منذ حوالي 15 ساعة

التفاصيل الكاملة لكارثة بدء ملء خزان سد النهضة

منذ حوالي 21 ساعة

مفاجأة كبرى بشأن توقيع صالح جمعة للزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

الزمالك يحدد شرطه الوحيد للموافقة على انتقال نجمه للدوري السعودي

منذ حوالي 3 ساعات

خطوبة أمينة خليل في أجواء عائلية (صورة)

منذ حوالي 13 ساعة

الأهلي يصدم جماهيره ويُقدم صفقة ذهبية إلى الزمالك

منذ حوالي 21 ساعة

فايلر يتخذ قرارا مفاجئا بشأن مستقبل صالح جمعة في الأهلي

منذ ساعتين

بلاغ جديد ضد "هدير عبد الرازق" فتاة التيك توك لإثارتها الشائعات

منذ ساعتين و 5 دقيقة

موضوعات متعلقة

أحزاب تونسية تتجه لسحب الثقة من الغنوشي بسبب أردوغان

غضب البرلمان التونسي بسبب زيارة الغنوشي لأردوغان (فيديو)

الفخفاخ يجتمع بالأحزاب للتشاور حول البرنامج الحكومي

النهضة تطرح امكانية سحب الثّقة من حكومة الشاهد

قبل الإعلان عن تركيبة حكومته.. الفخفاخ يلتقي ممثلي الحزام السياسي

رسميا.. إتمام إمضاء النسخة النهائية لوثيقة التعاقد الحكومي

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:58 ص

عاجل.. السيسي يوجه رسالة حاسمة لمشايخ القبائل الليبية

بلاغ جديد ضد "هدير عبد الرازق" فتاة التيك توك لإثارتها الشائعات

11:05 ص

فايلر يتخذ قرارا مفاجئا بشأن مستقبل صالح جمعة في الأهلي

11:09 ص

شاهد| بـ"هوت شورت وتوب".. فتاة ليل ترقص داخل مسجد في قطر.. والسلطات تتكتم (معلومات وتفاصيل)

02:35 م

فرمان نهائي.. كارتيرون يقرر عودة نجم الزمالك المعار

12:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مصطفى السعيد ثعلب الاقتصاد والسياسة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ريا وسكينة.. حكايات الحب والجنس والجريمة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا تشن حربًا غير معلنة على الصين وتخطط لتغيير النظام