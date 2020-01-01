كتل نيابية تونسية: لائحة سحب الثقة من الغنوشي بلغت النصاب القانوني

أعلنت كتل نيابية تونسية، أن لائحة سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي، بلغت النصاب القانوني (73 صوتا) وسيتم إيداعها بمكتب الضبط اليوم، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

وقد استقال رئيس الحكومة التونسية إلياس الفخفاخ، من منصبه أمس بعد خمسة أشهر من توليه المنصب.

وجاء قرار الاستقالة بعد إعلان «حزب النهضة» أنه قرر سحب الثقة من الفخفاخ على خلفية شبهات «تضارب مصالح»، ما زاد من احتدام الصراع السياسي بين الطرفين وفتح الباب أمام مشهد سياسي جديد في البلاد.

ويذكر أن الأزمة بين الفخفاخ و«حركة النهضة» قد تعمقت في الآونة الأخيرة، بعد أقل من خمسة أشهر على بدء عمل الحكومة.

وكان الفخفاخ، أوضح في وقت سابق أنّ تبرير دعوة «النهضة» لإحداث تغيير في المشهد الحكومي، بقضية «تضارب المصالح» هو «مواصلة الدفع باتجاه مشهد مأزوم، وفي التوظيف السياسي الذي يصب في مصالحها الحزبية الضيقة».

وقال حزب النهضة، في بيان إنه «يتبنى خيار سحب الثقة من السيد رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ، ويكلف رئيس الحركة راشد الغنوشي متابعة تنفيذ هذا الخيار، بالتشاور مع مختلف الأحزاب والكتل والنواب بمجلس نواب الشعب».