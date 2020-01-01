الأهلي يرفض التعاقد مع نجم الزمالك

الخميس 16/يوليه/2020 - 01:02 م
الاهلي والزمالك
الاهلي والزمالك
محمد جمال
يسعي رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي لحسم ملف الصفقات الجديدة وموقف المعارين والراحلين عن القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت عن دراسة النادى الأهلى التعاقد مع فرجاني ساسي لاعب الوسط التونسي لنادى الزمالك والمتألق خلال العاميين الماضيين .

ونفي النادى الأهلى ذلك الامر او التفكير فى التعاقد مع ساسي خاصة أن النادى يملك عدد كبير من اللاعبين على مستوي وسط الملعب.

وعلى الناحية الأخري يعد فرجاني ساسي احد اللاعبين السعداء فى نادى الزمالك والذي اقترب من تجديد تعاقده مع القلعة البيضاء لسنوات قادمة.

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