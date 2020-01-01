نجم برشلونة يقترب من الرحيل

اقترب أحد نجوم برشلونة من الرحيل عن صفوف البلوجرانا خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة بعد ابتعاده عن الملاعب خلال الفترة الماضية.





وذكرت صحيفة " موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن المدافع الفرنسي صامويل أومتيتي يعيش فترة سيئة مع برشلونة بسبب تكرار الاصابات خلال الفترة الماضية مما جعل اللاعب على قائمة الراحلين عن البلوجرانا خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.





وأوضحت الصحيفة أن الأمر يعود إلى إصابة في الغضروف تعرض لها أومتيتي عقب بطولة كأس العالم 2018، عندما رفض اللاعب الفرنسي نصيحة الأطباء بإجراء جراحة، وفضل اللجوء إلى علاج.





وأشارت الصحيفة أن مشاكل الإصابة لا تزال لدى أومتيتي، لكن عقب مرور الوقت، لم يعد أطباء النادي يفكرون في الحل الجراحي الآن.





وقالت الصحيفة إن الأطباء لا يزالون يتبعون العلاج المحافظ مع أومتيتي، رغم كل الشكوك التي تحاصره.



