الثانوية العامة 2020 | المراجعة النهائية لمادة الرياضيات البحتة "جبر وهندسة فراغية" وإجابات نموذجية للأسئلة المتوقعة

الخميس 16/يوليه/2020 - 12:48 م
الثانوية العامة 2020- الرياضيات البحتة
الثانوية العامة 2020- الرياضيات البحتة
الثانوية العامة 2020 | المراجعة النهائية لمادة الرياضيات البحتة "جبر وهندسة فراغية" وإجابات نموذجية للأسئلة المتوقعة

الثانوية العامة 2020 ، بدأ طلاب الصف الثالث الثانوي 2020 بشعبتيهما العلمية والأدبية، الامتحانات الخاصة بنهاية هذا العام الدراسي بعد تأجيله بسبب كورونا، في الأحد الموافق الـ21 من يونيو الماضي، حيث انطلقت باختبار اللغة العربية، وتوقفت عند امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية "علوم"، الرياضيات البحتة "الرياضيات"، وعلم النفس والاجتماعي الشعبة "الأدبية، والمقرر تأديتهم يوم الأحد الموافق الـ19 من يوليو 2020.

مراجعة ليلة الامتحان لمادة الرياضيات البحتة "جبر وهندسة فراغية" 2020

ويؤدي طلاب الثانوية العامة 2020 شعبة "العلوم"، اختبار مادة الرياضيات البحتة "جبر وهندسة فراغية" في الأحد الموافق 19 يوليو 2020، ويبحث جميع الطلاب والطالبات عن المراجعة النهائية لمادة الجيولوجيا والعلوم البيئية لمعرفة الأسئلة المهمة والمتوقعة وأبرز نماذج الامتحانات والأعوام السابقة، لتقديم محاكاة للطالب تجعله في اختبار تجريبي قبل الدخول إلى اللجنة.

المراجعة النهائية لمادة الرياضيات البحتة "جبر وهندسة فراغية" على منصة thanaweya

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إطلاق منصة thanaweya لتزود طلبة الثانوية العامة 2020 بالمراجعات النهائية التي شملت كافة المواد الأدبية والعلمية، ومن بينها مادة الرياضيات البحتة "جبر وهندسة فراغية" التي سيؤدي طلاب الصف الثالث الاختبار بها الأحد المقبل الموافق الـ19 من يوليو 2020.

حلول الأسئلة المتوقعة لاختبار مادة الرياضيات البحتة "جبر وهندسة فراغية"

واستعرضت التربية والتعليم أبرز مراجعات وشروحات مادة الرياضيات البحتة "جبر وهندسة فراغية" بشكل مميز من خلال عروض مرئية ونماذج امتحانات سابقة وأسئلة متوقعة، إضافة إلى الإجابات النموذجية لها، ما يجعل الطلاب يشعرون وكأنهم في داخل اللجان، وإضفاء نوع من الطمأنينة.

مراجعة مهمة للحصول على الدرجات النهائية في الرياضيات البحتة "جبر وهندسة فراغية"

ويأمل طلاب الثانوية العامة 2020 في تحقيق أفضل استفادة ممكنة من خلال موقع thanaweya بالبحث عن كافة الشروحات والمراجعات لمادة الرياضيات البحتة "جبر وهندسة فراغية" ومعرفة طرق الأسئلة وأفضل نماذج الإجابة عليها، من أجل نيل أفضل الدرجات والحصول على مجموع يؤهل لجامعات القمة.

أفضل المراجعات النهائية في مادة الرياضيات البحتة "جبر وهندسة فراغية"

ويتضمن موقع وزارة التربية والتعليم ومن خلال منصته thanaweya مراجعة نهائية لمادة الرياضيات البحتة "جبر وهندسة فراغية" تتضمن مسائل وأسئلة متنوعة على جميع أبواب مادة الرياضيات البحتة "جبر وهندسة فراغية"، بجانب مناقشة وحل الأسئلة بشكل مفصل ونموذجي.

للدخول على منصة " "thanaweya كل ما عليك فعله هو الضغط "هنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا".

امتحان الرياضيات البحتة "جبر وهندسة فراغية" والمراجعة النهائية

وأتاحت وزارة التربية والتعليم منصات عديدة لطلاب الثانوية العامة 2020 وكافة الصفوف نتيجة لانتشار فيروس كورونا، مساعدة منها لكافة الطلبة والطالبات من أجل الحصل على أفضل المراجعات النهائية خلال فترة الجلوس بالمنزل وتحقيق أعلى الدرجات وهو ما تضمنه منصة thanaweya التي توفر شروحات وأسئلة متوقعة وإجابات لمادة الرياضيات البحتة "جبر وهندسة فراغية" لطلاب الشعبة العلمية.

الأسئلة المتوقعة في الرياضيات البحتة "جبر وهندسة فراغية"

ووفرت الوزارة مراجعة نهائية مميزة لمادة الرياضيات البحتة "جبر وهندسة فراغية" المقرر تأدية اختبارها الأحد 19 يوليو 2020 عبر توفير محاضرات، إضافة إلى بعض نماذج الاختبارات السابقة وأفضل الأسئلة المتوقعة بإجاباتها النموذجية.

امتحان الرياضيات البحتة "جبر وهندسة فراغية" والتدابير الاحترازية

ويؤدي طلاب الثانوية العامة امتحان مادة الرياضيات البحتة "جبر وهندسة فراغية" الأحد المقبل، وسط إجراءات احترازية وتدابير عالية المستوى وفق أعلى المعايير، للحفاظ على من وسلامة أبنائنا وهو ما أجمع عليه الجميع وحتى أداء امتحان المادة السابقة.

الثانوية العامة 2020 | المراجعة النهائية لمادة الرياضيات البحتة "جبر وهندسة فراغية" وإجابات نموذجية للأسئلة المتوقعة

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