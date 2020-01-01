الزمالك ينسحب من صفقة الموسم

الخميس 16/يوليه/2020 - 01:30 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك الانسحاب من صفقة محمد عبد العاطي نجم وسط نظيره نادي وادي دجلة والتراجع عن فكرة ضمه بشكل نهائي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

 

وكان الزمالك يرغب في ضم محمد عبد العاطي وتفاوض بالفعل مع نادي وادي دجلة ولكن النادي طلب مبلغ ضخم جدا للموافقة على بيع اللاعب ولكن الزمالك رفض هذه المطالب.

 

ولم يكن المقابل المادي الذي يريده وادي دجلة هو السبب الرئيسي لإنسحاب الزمالك من صفقة محمد عبد العاطي وإنما السبب الأخر هو أن النادي أصبح قريب من ضم نبيل عماد "دونجا" نجم وسط نادي بيراميدز.

 

وتواصل مسئولو القلعة البيضاء بالفعل مع دونجا في الساعات القليلة الماضية بعد أن وضعه الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للأبيض على رأس أولوياته بعد أن أبدى اللاعب ترحيبه بالانضمام إلى الفريق.

 

ويتبقى حاليا أن يتفاوض نادي الزمالك مع إدارة نادي بيراميدز لحسم صفقة دونجا خلال الايام القادمة بعد موافقة اللاعب على الانضمام إلى القلعة البيضاء.

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