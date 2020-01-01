وزير التعليم يعتمد نتيجة العينة العشوائية لامتحان الجغرافيا
الخميس 16/يوليه/2020 - 12:47 م
الفجر
أعلنت وزارة التعليم، اليوم الخميس، عن بشرى سارة لطلاب الثانوية العامة، للعام الدراسي الحالي 2019/2020.
وقالت في بيان صحفي: إن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اعتمد أمس الأربعاء، نتيجة تقدير العينة العشوائية لأوراق إجابة مادة الجغرافيا بامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية (الدور الأول).
جاء ذلك بعد الاجتماع الذى عقده عبر شبكة الفيديوكونفرانس، مع موجهى عموم المادة ومشرفى التقدير على مستوى جميع مقرات التقدير، وهو الأمر المتبع عقب الانتهاء من كل امتحان لضمان الحفاظ على حقوق الطلاب وترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، من خلال الاستماع إلى وجهة نظر الموجهين.
وجاءت نتيجة تصحيح العينة العشوائية لمادة الجغرافيا، البالغ عددها 11 ألف 102 ورقة، أسفرت عن نجاح 10522 طالبا وطالبة بنسبة نجاح 94.8%.
وأعلن الدكتور رضا حجازي رئيس عام الامتحان، حصول 3966 طالبا وطالبة (بنسبة 37.69.% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 90% إلى أقل من 100%، فضلًا عن حصول 856 طالبا وطالبة على الدرجات النهائية، كما حصل 2277 طالبا وطالبة (بنسبة 21.64% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 80% إلى أقل من 90%، وحصل 1490 طالبا وطالبة (بنسبة 14.16% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 70% إلى أقل من 80%.
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