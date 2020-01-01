وزير التعليم يعتمد نتيجة العينة العشوائية لامتحان الجغرافيا

أعلنت وزارة التعليم، اليوم الخميس، عن بشرى سارة لطلاب الثانوية العامة، للعام الدراسي الحالي 2019/2020.





وقالت في بيان صحفي: إن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اعتمد أمس الأربعاء، نتيجة تقدير العينة العشوائية لأوراق إجابة مادة الجغرافيا بامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية (الدور الأول).



