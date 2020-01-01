التعاون الدولي: ضم 1.5 مليون من العمالة غير الرسمية لقاعدة بيانات الدولة

الخميس 16/يوليه/2020 - 12:43 م
بوابة الفجر
أحمد الشيخ


أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن أحد أهم الدروس المستفادة من جائحة كورونا هو أن الإصلاح الاقتصادي عملية مستمرة، مشيرة إلى أن مصر دخلت الأزمة بمؤشرات قوية على المستويين المالي والنقدي بعد نجاح برنامج الإصلاح الذي تم تنفيذه خلال الفترة من 2016-2019.


وأشارت المشاط، خلال مقابلتها مع قناة CNN الأمريكية، إلى أن هناك العديد من الإجراءات التي قامت بها الحكومة بمشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني، ومنها على سبيل المثال تدابير ضم القطاع غير الرسمي للقطاع الرسمي، والتي أسفرت عن ضم 1.5 مليون من العمالة غير الرسمية ضمن قاعدة بيانات الدولة، بالإضافة إلى توسيع شبكة الحماية الاجتماعية للتأكد من توفير الدعم للفئات المتضررة خلال الأزمة .

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن الشهور الماضية شهدت العديد من الإجراءات التي تمت على مستوى الشمول المالي ورقمنة الخدمات، مضيفة أن الإصلاحات التي قامت بها مصر خلال السنوات الماضية مكنت قطاع التعليم على سبيل المثال من الاستمرار من خلال الوسائل الإلكترونية في ظل الجائحة، في ذات الوقت جزء كبير من الخدمات العامة الحكومية أصبحت تقدم للمواطنين عن بعد .mm

وأضافت الدكتورة رانيا المشاط، أن مصر لديها الكثير من قصص النجاح التي استطاعت تحقيقها خلال الفترة الأخيرة خلال أزمة كورونا، انطلاقًا من الوضع الاقتصادي القوي، لافتة إلى أن جائحة كوفيد أثرت على كافة دول العالم وأنه ليست هناك دولة بمنأى عن تأثير الجائحة أو تستطيع مواجهة الأمر بمفردها .

وفيما يتعلق بقضية سد النهضة الإثيوبي، شددت وزيرة التعاون الدولي، على الثقة الكاملة في الدبلوماسية السياسية المصرية، مضيفة أن وزيري الخارجية والري يقومان بكافة الجهود المطلوبة في المفاوضات مع الجانب الإثيوبي فيما يتعلق بهذا الشأن.

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