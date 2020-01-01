عالم أزهري: غياب الفهم الحقيقي للنص الشرعي وراء انتشار التطرف

قال الدكتور أيمن الحجار، أحد علماء الأزهر الشريف، إن اقتحام المتطرفين حرمة النص الشرعي دون التمكن من أدواته، هو ما أدي إلى الفهم الخاطئ وتأويل النصوص ووضعها في غير مواضعها، ونتج عنه انتشار التطرف والتعصب والإرهاب.





جاء ذلك خلال محاضرة "التكامل والتداخل بين العلوم الإسلامية"، ضمن فعاليات الدورة التدريبية التي تعقدها المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، لعدد 27 إمامًا وواعظا من الصومال، عبر تقنية الفيديو كونفرانس تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا كوفيد 19.





وأكد "الحجار" أن غياب الفهم الحقيقي للنص الشرعي وأدواته كالتفسير والحديث والفقه والعقيدة، إلى جانب علم اللغة نحوًا وصرفا وبلاغه، وعلم مصطلح الحديث، والبلاغة والمنطق والنحو وغيرها، هو ما أوقع المتشددين في الفهم المنغلق، لأنهم لم يأخذوا بهذا التكامل بين العلوم فأفسدوا مجتمعاتهم بفتاواهم الباطله.





وأشار إلى أن هذه الأدوات يمتلكها المتخصصون من أهل العلم الذين تلقوا تدريبًا على الاستخدام الأمثل لهذه الأدوات، مع الأخذ بضوابط المنهج العلمي عند التصدي للنص الشرعي سواء كان قرآنا أو سنة، موضحًا أنه لا بد من توافر حسن العقيدة لدي العالم حتى لا ينحي بالنص منحي أيدلوجيًا بما يتفق مع هواه وميوله.





وفي الختام أوصي الحجار، الأئمة والعلماء بضرورة الـتأكد من ثبوت النص وصحته قبل تفسيره، وعدم الأخذ بظاهره حتى لاتشيع الفوضى والفكر المتطرف والتعصب.



