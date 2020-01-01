موجة شرائية جديدة.. توقعات مبشرة لأداء البورصة الأسبوع المقبل









وأوضح الخبير في تصريح خاص لـ"الفجر" أن المتعاملين الافراد إتجهوا الي التخلى عن الأسهم اليوم بصورة أقل نسبيا عن جلسة امس ليصل المؤشر الرئيسي بتراجعاته اليوم لمستوى الـ 10378 نقطة والذى تماسك عنده مع تقليص بسيط لخسائر بعض الاسهم ، مثل سهم سوديك و سهم المصرية للاتصالات ، فيما تماسك المؤشر السبعينى عند 1405 نقطة و بدأ بتقليص بعض خسائره مع تزايد عدد الأسهم المرتفعة و تقليص راس المال السوقى 2 مليار جنيه من خسائره الصباحية التى سجلت 10 مليار جنيه ، و الذى ياتى مع تبديل ادوار البيع و الشراء بتحول المؤسسات للبيع إلا أن نسبة تمثيلهم لا يتعدى 25% من التعاملات و كذلك تحول الافراد المصريين و العرب للشراء مع تمثيل اكبر لتعاملات المصريين الذى تجاوز ال 75% من التعاملات .









وتوقع الخبير، استمرار التماسك مع بداية تكوين مراكز شرائية إستباقية على اسهم منتقاه مع تنامى الثقة تدريجياً فى الأحوال الأمنية و الجيوسياسية للبلاد لتبدأ موجة شرائية جديدة مع بداية تداولات الأسبوع القادم مع التأكد من استقرار الأوضاع السياسية و الاقتصادية خلال عطلة نهاية الأسبوع .





ونصح الخبير بالاحتفاظ بالسيولة مع المراقبة الجيدة للمؤشر الرئيسي ، حيث أن التجارى الدولى هو المحرك الأساسى له مع استمرار الاحتفاظ بسيولة مالية بالمحافظ.

قال أيمن فودة خبير أسواق المال، إن البورصة المصرية إستهلت تداولات اليوم الخميس نهاية الأسبوع مستكملة الموجة البيعية الكبيرة التى بدأتها جلسة أمس على أثر مبيعات مكثفة للأفراد المصريين على خلفية أنباء بإضطرابات جيوسياسية على الجانب الغربى فى ليبيا علاوة على أنباء ببدء اثيوبيا فى ملء السد دون اتفاق و كأنها رسالة ممنهجة لهبوط السوق المصرى الذى أظهر تميزا ملحوظ بين أسواق المنطقة خلال التعامل مع أزمة كورونا.