البنك الافريقي للتنمية يستكمل حزمة دعم لمصر بقيمة 3.9 مليار دولار

قال البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد في بيان يوم الخميس إنه استكمل حزمة دعم بقيمة 3.9 مليار دولار لمؤسسات مصرية.





وأضاف أن الحزمة تشمل 3.55 مليار دولار للبنك المركزي المصري وبنوك مصرية أخرى لمساعدتها على التعامل مع تداعيات جائحة كوفيد-19 على البلاد.





كما تشمل 300 مليون دولار للبنك الأهلي المصري لتعزيز أنشطته الهادفة لتوسيع التجارة بين دول أفريقيا.







