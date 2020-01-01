البنك الافريقي للتنمية يستكمل حزمة دعم لمصر بقيمة 3.9 مليار دولار

الخميس 16/يوليه/2020 - 12:38 م
بوابة الفجر
 قال البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد في بيان يوم الخميس إنه استكمل حزمة دعم بقيمة 3.9 مليار دولار لمؤسسات مصرية.

وأضاف أن الحزمة تشمل 3.55 مليار دولار للبنك المركزي المصري وبنوك مصرية أخرى لمساعدتها على التعامل مع تداعيات جائحة كوفيد-19 على البلاد.

كما تشمل 300 مليون دولار للبنك الأهلي المصري لتعزيز أنشطته الهادفة لتوسيع التجارة بين دول أفريقيا.


شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

البنك الافريقي للتنمية الاقتصاد المصري اخبار الاقتصاد ابنك الافريقي

أخبار تهمك

تعليق ناري من أحمد موسى على تصريحات وزير الري الإثيوبي (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. النائب العام يكشف أسباب حريق طريق الإسماعيلية

منذ حوالي 15 ساعة

رمضان صبحي يقترب من تقاضي أعلى راتب في تاريخ الأهلي

منذ ساعتين و 39 دقيقة

التفاصيل الكاملة لكارثة بدء ملء خزان سد النهضة

منذ حوالي 21 ساعة

فرمان نهائي.. كارتيرون يقرر عودة نجم الزمالك المعار

منذ 41 دقيقة

آخرها الطفح الجلدي.. قائمة بأحدث أعراض فيروس كورونا

منذ ساعتين

شاهد| بـ"هوت شورت وتوب".. فتاة ليل ترقص داخل مسجد في قطر.. والسلطات تتكتم (معلومات وتفاصيل)

منذ حوالي 23 ساعة

بلاغ جديد ضد "هدير عبد الرازق" فتاة التيك توك لإثارتها الشائعات

منذ ساعتين و 5 دقيقة

نجم الهلال السعودي يزف خبرا سارا لجماهير الزعيم

منذ ساعتين و 19 دقيقة

الأهلي يصدم جماهيره ويُقدم صفقة ذهبية إلى الزمالك

منذ حوالي 21 ساعة

فايلر يتخذ قرارا مفاجئا بشأن مستقبل صالح جمعة في الأهلي

منذ ساعتين

خطوبة أمينة خليل في أجواء عائلية (صورة)

منذ حوالي 13 ساعة

مفاجأة كبرى بشأن توقيع صالح جمعة للزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

الزمالك يحدد شرطه الوحيد للموافقة على انتقال نجمه للدوري السعودي

منذ حوالي 3 ساعات

مفاجأة.. فايلر يرفض ضم نجم المنتخب التونسي

منذ ساعة و 26 دقيقة

عاجل.. السيسي يوجه رسالة حاسمة لمشايخ القبائل الليبية

منذ ساعة و 12 دقيقة

موضوعات متعلقة

وزير التجارة يعقد جلسة مباحثات موسعة مع وفد البنك الأفريقى للتصدير والاستيراد

السبسي يستقبل الرئيس المدير العام للبنك الإفريقي للتصدير والإستيراد

عاجل.. البنك المركزى يسدد ٤٠٦ مليون دولار للبنك الأفريقي بنهاية مايو

البنك الافريقي للتنمية يقرض تونس 80,5 مليون دينار في اطار مشروع لدعم الفلاحة بولاية زغوان

البنك الدولى يضيف ملياري دولار لتمويلات مكافحة كورونا

"البنك الإفريقي" يضخ 3 مليارات دولار لمساعدة البلدان في مواجهة كورونا

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:58 ص

عاجل.. السيسي يوجه رسالة حاسمة لمشايخ القبائل الليبية

بلاغ جديد ضد "هدير عبد الرازق" فتاة التيك توك لإثارتها الشائعات

11:05 ص

فايلر يتخذ قرارا مفاجئا بشأن مستقبل صالح جمعة في الأهلي

11:09 ص

شاهد| بـ"هوت شورت وتوب".. فتاة ليل ترقص داخل مسجد في قطر.. والسلطات تتكتم (معلومات وتفاصيل)

02:35 م

فرمان نهائي.. كارتيرون يقرر عودة نجم الزمالك المعار

12:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مصطفى السعيد ثعلب الاقتصاد والسياسة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ريا وسكينة.. حكايات الحب والجنس والجريمة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا تشن حربًا غير معلنة على الصين وتخطط لتغيير النظام