شاهد.. لحظة اقتحام الرجل الأخضر مدينة الإنتاج الإعلامي

عرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الخميس، مقطع فيديو يرصد لحظة اقتحام شخص مجهول لمدينة الإنتاج الإعلامي، والمعروف إعلاميا بـ الرجل الأخضر، كونه دهن جسمه بطلاء أخضر اللون.





وأوضح الفيديو، أن الرجل الأخضر كان يحمل سيفا كبيرا في يده، ودارات بينه وبين أفراد أمن اشتباكات أسفرت عن إصابة عدد منهم.





وقامت قوات الشرطة بمطاردة المتهم بإطلاق النيران عليه، مما أدى إلى مصرعه.





واعتلى "الرجل الأخضر" إحدى البنايات مرددًا عبارات غير مفهومة على شاكلة "أوووووه.. أووووه" -على غرار عبارات التشجيع داخل ملاعب كرة القدم-؛ ليمسك "سنجة" في يده اليمنى، محتفظًا بقطعة السلاح الثانية داخل بنطاله.





وبخطوات حثيثة اقترب أمين شرطة يرتدي سترة واقية من الرصاص "الرجل الأخضر"، حاول السيطرة عليه مستخدمًا عصا غليطًا إلا أن الرد جاء على غير المنشود، حاول الشاب سريع الحركة إصابته بتوجيه ضربات عشوائية بـ"سنجة" مرددًا عبارة "الله اكبر الله أكبر".





تدخل ضابط بزي مدني محاولا تشتيت انتباهه لكن دون جدوى؛ ليطالبه آخر بصوت جهوري "سلم نفسك يا أحمد.. اللي بتعمله مش هينفعك".





طلقات تحذيرية أطلقتها قوات الأمن في الهواء ورشقه بالحجارة في محاولة للسيطرة على الشاب غريب الأطوار لكنه لم يتراجع، وعاود الكرة بالاعتداء عليهم؛ ليصيب ضابطًا وشرطيًا، واضطرت القوات لإطلاق النار عليه.



