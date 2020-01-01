محافظ الدقهلية يوجه بمتابعة تنفيذ مشروعات رفع كفاءة الطرق المحلية (صور)

شدد الدكتور أيمن مختار، على متابعة أعمال لجان مراجعة العقارات الصادر لها تراخيص لدارسة السماح لها باستكمال البناء وتوصيل المرافق، وذلك وفقا لاشتراطات القانون والترخيص الصادر.





وأوضح المحافظ لمسئولي التخطيط العمراني والشئون الهندسية ورؤساء الوحدات المحلية، أنه لا مجاملة مطلقا في هذا الشأن.





جاء ذلك خلال اجتماع محافظ الدقهلية مع أعضاء الجهاز التنفيذي، رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء ومديري مديريات الخدمات ورؤساء قطاعات المرافق ومديري العموم، وبحضور اللواء عبد القادر النوري وكيل الوزارة السكرتير العام للمحافظة.





وأكد محافظ الدقهلية، خلال الاجتماع، على المسئولية الكاملة لرؤساء الوحدات المحلية في المتابعة المستمرة للمشروعات القومية والتنموية الجارية في نطاقهم، مؤكدا على متابعة ورصد نسب التنفيذ أولا بأول وكذا الملاحظات التي قد تتعلق بطبيعة التنفيذ، مشيرا إلى التنسيق والتعاون الكامل مع القطاعات الخدمية أو المرافق التي يتبعها المشروع.





ووجه المحافظ، بضرورة متابعة التنفيذ لمشروعات رفع كفاءة الطرق المحلية في إطار المشروع الرئاسي بالمحافظات بتكلفة 10 مليارات جنيه والذي يخص الدقهلية منها ما يبلغ 234 مليون جنيه، ويخص كل وحده محلية ما يقرب من 10 ملايين جنيه.





وكما أكد المحافظ، على ضرورة المتابعة الجادة لمشروعات الري والموارد المائية والتي تتم لتبطين الترع بنطاق محافظة الدقهلية، والذي يستهدف الحفاظ على المياة النيل والقضاء على شكاوى المزارعين.





وفي ذات السياق، أكد المحافظ على أن أية تراخيص لعقارات جديدة لابد أن يشمل التصميم والرسم الهندسي لها وجود جراج "بشكل محدد".





كما وجه المحافظ بضرورة وضع خطة شاملة لإلزام أصحاب العقارات بطلائها حرصا على المظهر الحضاري والشكل الجمالي واتخاذ كل الإجراءات القانونية والإدارية اللازمه حيال غير الملتزمين.





وتناول، خلال الاجتماع، قضية إزالة التعديات، مشددا على أهمية الاستمرار في المتابعة من قبل جميع الأجهزة للقضاء على مخالفات البناء والتعديات على أراضي الدولة في المهد، موجها رؤساء الوحدات المحلية بالتعامل الجاد في هذا الملف باعتبارها قضية قومية وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم ردعا للمخالفين.





وكما تناول الاجتماع قضايا الصحة والخدمات الصحية، وقد كلف المحافظ وكيل وزارة الصحة بضرورة استغلال المبادرة التي طرحها البنك المركزي للمستلزمات العلاجية في مواجهة كورونا لتكون دعما للأجهزة الطبية واحتياجات المستشفيات لتحسين مستوى الخدمات الطبية بمستشفيات الدقهلية بشكل عام وكذا ضرورة الاستفادة من كافه أشكال الدعم المالي وخاصة الذي ترصده الدولة لرفع كفاءة المستشفيات وتقديم خدمات متميزة للمرضى والمترددين.





وأكد المحافظ، على ضرورة التركيز الجاد لمتابعة كافة مشروعات الصرف الصحي التي يتم تنفيذها من خلال شركة مياه الشرب والصرف الصحي أو الهيئة القومية وذلك لسرعة دخولها الخدمة.





من ناحية أخرى، أكد المحافظ لرؤساء الوحدات المحية للمراكز والمدن والأحياء على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للاستعداد وتوفير تجهيزات إجراء الاستحقاق الدستوري "انتخابات مجلس الشيوخ" بالمقرات واللجان ومستلزمات العملية الانتخابية بنطاق المحافظة.





وكما وجه المحافظ، بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والقانونية والمالية لتفعيل القانون رقم 17 لسنة 2019 الخاص بالتصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع حفاظا على حقوق الدولة وحقوق المواطنين.



