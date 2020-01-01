تربية بورسعيد تتيح مسحة كورونا و"أنت في عربيتك" (صور)

الخميس 16/يوليه/2020 - 12:34 م
صورة من الحدث
صورة من الحدث
محمد عزام
بدأ اليوم الخميس، مركز مسح فيروس كورونا المستجد الملحق بكلية التربية النوعية جامعة بورسعيد، عمل مسحات تحليل covid-19 pcr من خلال خدمة drive through، وذلك من العاشرة صباحا وحتى السادسة والنصف مساء، حيث يتم سحب العينات من المريض داخل السيارة. 

تفقد اللواء عادل الغضبان - محافظ بورسعيد، مركز مسح فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، بكلية التربية النوعية، رافقه الدكتور أيمن إبراهيم - رئيس جامعة بورسعيد، ولفيف من القيادات التنفيذية. 

ورصدت كاميرا "الفجر" خطوات عمل مركز المسح لإجراء تحاليل كوفيد19 بنظام "درايف ثرو" Drive Through، كما يلى:

يقوم طالب التحليل بحجز الخدمة عن طريق تطبيق المحمول.

يدخل طالب التحليل مباشرة لتلقي الخدمة بسيارته.

يتم تعقيم السيارة، ثم التوجه لشباك سحب العينة.

يقوم أحد المختصين بسحب العينة، ثم التوجه للخارج.

انتظار النتيجة خلال ساعات عن طريق تطبيق الهاتف المحمول.

يسمح ذلك بتقديم الخدمة لعدد كبير دون تكدس تماشيا مع التجربة الناجحة المعمول بها بالدول الكبرى.

يتم ذلك طبقا لمعايير الأمن والسلامة ومكافحة العدوى المنصوص عليها فى تعليمات منظمة الصحة العالمية.


أسعار تحليل covid-19 pcr تصل لـ2000 جنيه وتحليل أجسام مضادة سريع بـ450 جنيها. 

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تفقد بجامعة عين شمس، نموذج مركز المسح لإجراء التحاليل الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ورافقه الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، واللواء محمد أمين، مستشار رئيس الجمهورية، أمين صندوق تحيا مصر، والدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس.

وتعرف رئيس الوزراء على خطوات عمل مركز المسح لاجراء تحاليل كوفيد19 بنظام "درايف ثرو"Drive Through وهي التجربة الرائدة التي يتم تنفيذها بالتعاون بين شركة برايم سبيد، ووزارة التعليم العالى ممثلة في المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، والمعامل المرجعية التابعه له، وذلك لتجنب تكدس المرضى بالمعامل وتجنب تفشى العدوى.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح حول تفاصيل خدمة التحاليل بنظام "درايف ثرو" Drive Through وذلك في ضوء السعي لتطبيقها من خلال إنشاء محطات للتحاليل الخاصة بفيروس "كورونا" المستجد، والعمل على التشخيص المبكر لكافة الحالات لتقليل حالات الوفاة والحالات الخطرة.

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