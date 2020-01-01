محمد عبد الرحمن لـ"الفجر الفني": تفاجأت بردود الأفعال على مسلسل "جمجوم وبم بم"

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أعرب الفنان محمد عبد الرحمن عن سعادته الكبيرة بنجاح مسلسله الجديد "جمجوم وبم بم" وبردود الأفعال التي تلقاها.



وتحدث محمد عبد الرحمن في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" أوضح خلاله أن ما جذبه للمشاركة في المسلسل هو أن قصته جميلة، وتجربة الكوميدي الممزوجة بالرعب تجربة جديدة في مصر، مُتمنيًا أن يكونوا قد قدموا هذه التجربة بشكل صحيح.



وأشار محمد عبد الرحمن إلى أنه تفاجئ بردود الأفعال التي تلقاها بعد عرض الحلقة الأولى من المسلسل، سواء من الجمهور أو من أصدقائه، وأنه لم يكن يتخيل أن تكون ردود الأفعال بهذا الشكل، لافتًا إلى أنه شعر بدافع كبير وطاقة إيجايبية عندما علم بمشاهدة محمد صلاح "مو صلاح" للمسلسل.



مسلسل "جمجوم وبم بم" بطولة محمد عبدالرحمن، محمد سلام، ميرنا جميل، محمد محمود، والعديد من ضوف الشرف منهم شيماء سيف، هلا السعيد، محمد ثروت، رجاء الجداوي، والمسلسل من تأليف مصطفي صقر، محمد عز، كريم يوسف وإخراج إسلام خيري.