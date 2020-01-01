بـ7.5 مليون جنيه.. تشغيل خلاطة أسفلت محلية الصنع بالبحيرة (صور)

استهل اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة جولته؛ لتفقد قرى مبادرة حياة كريمة بمركز بدر، بتفقد التشغيل التجريبي لخلاطة الخلط الأسفلتية أتوماتيكية بالكامل المقامة على مساحة 6 آلاف متر وبطاقه إنتاجية من 120 الى 140 طن في الساعة وهى صناعة محلية، وذلك فى ضوء اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي والدولة بتشجيع الصناعة المصرية والأيدي العاملة الماهرة.





حيث تضم الخلاطة ٤ مراحل "تغذية، محمصة، فلاتر إخماد غبار، البرج الخاص بتخليط مكونات الخلطة الأسفلتية"، بالإضافة إلى تندات تخزين البوتامين والسولار وكذا غرفة التحكم الآلى بتكلفة إجمالية 7.5 مليون جنية، وتعد إضافة جديدة لتصنيع الخلطة الأسفلتية وفقًا للمواصفات الفنية لتوفير الطبقة الأسفلتية النهائية لقرى مبادرة حياة كريمة والقرى والمراكز المجاورة من خلال مشروع الرصف الإنتاجى بالمحافظة.





ووجه محافظ البحيرة، بقيام الشركة المنفذة بمراجعة كافة الأعمال والمراحل الخاصة بالخلاطة تمهيدا لافتتاحها وبدء التشغيل الرسمى لها خلال الفترة القادمة، حيث رافقه خلال تفقده للخلاطة، المهندس حازم الاشمونى السكرتير العام للمحافظة والأستاذ اسامة داود رئيس مركز ومدينه بدر والمهندس السيد مرعى مدير مشروع الرصف الانتاجى والمهندسة فايز الجندى مدير مديرية الطرق.





آخر مستجدات فيروس كورونا بمصر





أعلنت وزارة الصحة والسكان، امس الأربعاء، عن خروج 591 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 26135 حالة حتى اليوم.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 913 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 59 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأربعاء، هو 84843 حالة من ضمنهم 26135 حالة تم شفاؤها، و4067 حالة وفاة.





وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.