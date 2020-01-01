لجنة تتفقد جاهزية كلية الألسن بالغردقة (صور)

تفقدت لجنة رئاسية، اليوم الخميس، جاهزية كلية الألسن بالغردقة، استعدادا لافتتاح في العام الدراسي الجديد 2020-2021، تضم عضوا من هيئة الرقابة الإدارية، وعضوا من الفنية العسكرية، والدكتور يوسف الغرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، والدكتور محفوظ عبد الستار، عميد كلية التربية والمشرف على مشروعات الجامعة بالغردقة.





وجرى تفقد اللجنة لرفع تقرير لوزير التعليم العالي إستعداد لافتتاح كلية الألسن بالغردقة فرع جامعة جنوب الوادي في العام الدراسي القادم.





كانت تفقدت منذ أيام لجنة علمية من قطاع الحاسبات والمعلومات بالمجلس الأعلى للجامعات الخميس مبني كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بفرع جامعة جنوب الوادي بمدينة الغردقة، وذلك لمتابعة التجهيزات والإمكانيات المادية والبشرية بالمبنى.



