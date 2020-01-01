لجنة تتفقد جاهزية كلية الألسن بالغردقة (صور)
الخميس 16/يوليه/2020 - 12:25 م
محمد طه
تفقدت لجنة رئاسية، اليوم الخميس، جاهزية كلية الألسن بالغردقة، استعدادا لافتتاح في العام الدراسي الجديد 2020-2021، تضم عضوا من هيئة الرقابة الإدارية، وعضوا من الفنية العسكرية، والدكتور يوسف الغرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، والدكتور محفوظ عبد الستار، عميد كلية التربية والمشرف على مشروعات الجامعة بالغردقة.
وجرى تفقد اللجنة لرفع تقرير لوزير التعليم العالي إستعداد لافتتاح كلية الألسن بالغردقة فرع جامعة جنوب الوادي في العام الدراسي القادم.
كانت تفقدت منذ أيام لجنة علمية من قطاع الحاسبات والمعلومات بالمجلس الأعلى للجامعات الخميس مبني كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بفرع جامعة جنوب الوادي بمدينة الغردقة، وذلك لمتابعة التجهيزات والإمكانيات المادية والبشرية بالمبنى.
تسجيل 913 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 59 حالة
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، خروج 591 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 26135 حالة حتى اليوم.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 913 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 59 حالة جديدة.
وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، هو 83001 حالة من ضمنهم 24975 حالة تم شفاؤها، و3935 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"،