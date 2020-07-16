عامر جروب تدرس إصدار صكوك تمويل

الخميس 16/يوليه/2020 - 12:13 م
عامر جروب
عامر جروب
نيفين سمير

قالت مجموعة عامر القابضة  ، أنها تدرس إصدار صكوك تمويل بالتعاون مع شركتي ثروة للترويج وتغطية الاكتتاب، ومصر كابيتال، لذا قامت المجموعة عامر القابضة بتوقيع بروتوكول تعاون مع كل من ثروة للترويج وتغطية الاكتتاب وشركة مصر كابيتال، لعمل دراسة مبدئية لإصدار أول صكوك تمويل لصالح المجموعة.

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة المصرية، أنه بموجب هذا البروتوكول ستقوم كل من ثروة ومصر كابيتال الاستشارات التمويلية  بتقديم كافة كمدير ومنسق ومروج للصكوك، على مستوى التخطيط والتنفيذ وتحديد قيمة وشروط الإصدار وأسلوب الطرح، كما تتولى الشركتان التنسيق مع جميع الأطراف، وكذلك الترويج والتسويق للاكتتاب في الصكوك.

وأضافت الشركة، أنه ذلك حال انتهاء الدراسة إلى تصور معين للطرح يكون موافقاً عليه من مجلس إدارة المجموعة بعد انتهاء الدراسة.

وحققت الشركة خلال الربع الأول من 2020، أرباحاً بلغت 10.65 مليون جنيه خلال الثلاثة أشهر الأولى من 2020، مقابل خسائر بقيمة 4.55 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2019.

وتراجعت مبيعات الشركة خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 303.49 مليون جنيه، مقابل مبيعات بلغت 383.5 مليون جنيه في الربع المقارن من العام الماضي.

وعلى مستوى الأعمال المستقلة، فقد تحولت الشركة للخسائر في الربع الأول من العام الجاري بقيمة 8.44 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 72.4 مليون جنيه في الربع المقارن من 2019.

وتراجع سهم الشركة بنسبة 1.4% ليصل الي سعر 0.56 جنيه .

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