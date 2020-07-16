تنفيذا لتكليفات الرئيس.. إزالة 120 حالة تعد ببني سويف (صور)

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الخميس، على انتظام سير العمل في الموجة الــ16 من حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة التي بدأت "الأربعاء قبل الماضي وتستمر حتى نهاية الشهر الحالي.





وذلك في إطار الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب وتأكيد هيبة الدولة من خلال إزالة كافة صور التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية ومواجهة البناء المخالف في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة وحفظ حق الشعب ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف.





وصرح المحافظ، أنه تم "أمس" إزالة 41 حالة تعد بكوم أبو خلاد مركز ناصر، بواقع: 30 حالة تعد بالبناء المخالف على 4395 متر و5 حالات على مساحة 138 متر على أرض تابعة للري، و6 حالات تعد على أرض زراعية بمساحة 7 قراريط، ليصل إجمالى الحالات التي تمت إزالتها "منذ انطلاق الموجة الحالية وحتى صباح اليوم" إلى 120حالة.





وأشار إلى أن أجهزة المحافظة قد أتمت استعداداتها لتنفيذ الموجة الحالية من حملات الإزالة في ظل تنسيق مستمر بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات ولاية ووحدات محلية وكل الجهات المعنية، وذلك على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات بالمحافظة مع كافة الوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة بالتزامن مع إزالة التعديات في المهد.





كما أكد المحافظ على أن ملف مواجهة التعديات على أراضي الدولة وإسترداد حق الشعب في مقدمة أولويات الجهاز التنفيذي بالمحافظة، مشددًا على ضرورة استثمار موجات الإزالة التي تنفذها الحكومة لتحقيق أكبر مستهدف منها واسترداد أكبر مساحات الأرضي المتعد عليها سواء بالبناء المخالف أو بزراعات غير جادة والتصدى لكافة صور وأشكال البناء المخالف والعشوائي سواء على أراضى الدولة أو الأراضى الزراعية.





من جانبه أوضح السكرتير العام اللواء هشام شادي أنه تنفيذا لتوجيهات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، تم الإعداد والتنسيق التام مع كافة الجهات والأجهزة التنفيذية والأمنية والوحدات المحلية لبدء تنفيذ الموجة الـ16 التي انطلقت في الثامن من يوليو الشهر الحالي، حيث تم إعداد جدول زمنى بالتعاون مع الجهات المعنية من الوحدات المحلية وجهات الولاية وبالتنسيق مع الجهات الأمنية يغطى كافة مراكز المحافظة.



