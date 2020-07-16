31% ارتفاعًا في عوائد وثائق صندوق عطاء لذوي الإعاقة

الخميس 16/يوليه/2020 - 12:09 م
بوابة الفجر
الفجر
ارتفعت عوائد صندوق الاستثمار الخيري لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة "عطاء"، بفعل عمليات شراء وثائق الصندوق، بالإضافة إلى العوائد المحققة على استثماراته، بواقع 31 % بنهاية يونيو الماضي، ليصل إجمالي حجم الصندوق إلى 150.39 مليون جنيه.

وعقد مجلس إدارة الصندوق، اجتماعًا برئاسة عماد راغب رئيس مجلس الإدارة، ومحمد عشماوي نائب رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لبنك ناصر الاجتماعي، نائب رئيس مجلس إدارة الصندوق، وحضور أعضاء مجلس الإدارة.

وكشف عماد راغب، عن ارتفاع سعر الوثيقة بفعل العائد المحقق على أموال الصندوق، حيث وصل سعرها بنهاية يونيو 2020 إلى 10.85 جنيه، بعائد فعلي محقق منذ غلق باب الإكتتاب في الصندوق في 4 يناير2020 يقدربـ 8.46 %، وهو ما يمكن التعبير عنه بعائد 35.17 %.

تطورات أسعار الفائدة المستقبلية
وفي ذات السياق أوضح محمد عشماوي، ـن مدير الإستثمار وضع خطة تتماشي مع رؤيته لتطورات أسعار الفائدة المستقبلية، والرؤية المستقبلية لحركة سوق الأسهم المصري، وبناءً عليه بنهاية يونيو 2020 قام مدير الاستثمار بتنويع استثمارات أموال الصندوق ما بين أذون وسندات خزانة حكومية وسندات شركات وصكوك وودائع مصرفية قصيرة الأجل لتمكنه من التحرك في مختلف الأدوات الاستثمارية حال رغبته في ذلك.

وأشار إلى مناقشة تفعيل آلية الإكتتاب والشراء الإلكتروني لوثائق الصندوق، وذلك في ضوء الإجراءات الاحترازية التي يتم اتخاذها حاليا للحد من التزاحم وتيسير الإجراءات في ظل تداعيات فيروس كورونا المستجد، هذا بالاضافة إلي دراسة المشروعات المقدمة وتحديد الأنشطة التي سيتولى الصندوق تمويلها في الفترة المقبلة.

وقال: إن بداية إنطلاق الصندوق بدأت بمبلغ قدرة 125 مليون جنيه حيث اعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي تخصيص مبلغ ٨٠ مليون جنيه من صندوق «تحيا مصر» لصالح ذوي الإعاقة، بالإضافة الي مساهمة بنك ناصر الاجتماعي المؤسس الرئيسي للصندوق بمبلغ 20 مليون جنيه دعم وزارة الاوقاف بمبلغ 20مليون جنيه وبنك قناة السويس 5 ملايين جنيه.

وأوضح أن الاجتماع تناول عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، حيث تم الموافقة علي تعيين الأستاذة أميرة الرفاعي كمدير تنفيذي للصندوق.

كما أطلع مجلس الإدارة علي تقرير عن القوائم المالية للربع الأول من العام المالي والتي تم إعدادها وفقا لمعايير المحاسبة المصرية وطبقا لما نص عليه القانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية وكذا الإرشادات الصادرة من الهيئة العامة لسوق المال ونشرة الاكتتاب الخاصة بالصندوق.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

صندوق عطاء لذوي الإعاقة صندوق عطاء ذوي الإعاقة الفجر

أخبار تهمك

تعليق ناري من أحمد موسى على تصريحات وزير الري الإثيوبي (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

شاهد| بـ"هوت شورت وتوب".. فتاة ليل ترقص داخل مسجد في قطر.. والسلطات تتكتم (معلومات وتفاصيل)

منذ حوالي 22 ساعة

شيكابالا يسخر من خالد الغندور برسالة نارية

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يصدم جماهيره ويُقدم صفقة ذهبية إلى الزمالك

منذ حوالي 20 ساعة

التحريات تكشف ملابسات اقتحام شاب لمدينة الإنتاج الإعلامي

منذ يوم

مفاجأة.. فايلر يرفض ضم نجم المنتخب التونسي

منذ 41 دقيقة

رمضان صبحي يقترب من تقاضي أعلى راتب في تاريخ الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. النائب العام يكشف أسباب حريق طريق الإسماعيلية

منذ حوالي 14 ساعة

الزمالك يحدد شرطه الوحيد للموافقة على انتقال نجمه للدوري السعودي

منذ ساعتين و 41 دقيقة

مفاجأة كبرى بشأن توقيع صالح جمعة للزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

بلاغ جديد ضد "هدير عبد الرازق" فتاة التيك توك لإثارتها الشائعات

منذ ساعة و 20 دقيقة

التفاصيل الكاملة لكارثة بدء ملء خزان سد النهضة

منذ حوالي 20 ساعة

خطوبة أمينة خليل في أجواء عائلية (صورة)

منذ حوالي 13 ساعة

فايلر يتخذ قرارا مفاجئا بشأن مستقبل صالح جمعة في الأهلي

منذ ساعة و 17 دقيقة

نجم الهلال السعودي يزف خبرا سارا لجماهير الزعيم

منذ ساعة و نصف

عاجل.. السيسي يوجه رسالة حاسمة لمشايخ القبائل الليبية

منذ أقل من نصف ساعة

موضوعات متعلقة

في اول اجتماع لمجلس إدارته: إعتماد نشرة الاكتتاب في صندوق عطاء الخيرى

بحضور وزيرة التضامن.. صندوق الاستثمار الخيري لدعم ذوي الإعاقة "عطاء" يعقد اجتماعا

بدعم من "السيسي".. "عطاء" أول صندوق لدعم ذوي الإعاقة

وزيرة التضامن تستقبل سفير سويسرا لمناقشة أوجه التعاون

بدء احتفالية إطلاق أول صندوق خيري لتمويل أنشطة الأشخاص ذوي الإعاقة

وزيرة التضامن: فتح باب الاكتتاب لصندوق "عطاء" غدا (فيديو)

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:58 ص

عاجل.. السيسي يوجه رسالة حاسمة لمشايخ القبائل الليبية

بلاغ جديد ضد "هدير عبد الرازق" فتاة التيك توك لإثارتها الشائعات

11:05 ص

فايلر يتخذ قرارا مفاجئا بشأن مستقبل صالح جمعة في الأهلي

11:09 ص

شاهد| بـ"هوت شورت وتوب".. فتاة ليل ترقص داخل مسجد في قطر.. والسلطات تتكتم (معلومات وتفاصيل)

02:35 م

عاجل.. النائب العام يكشف أسباب حريق طريق الإسماعيلية

10:35 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مصطفى السعيد ثعلب الاقتصاد والسياسة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ريا وسكينة.. حكايات الحب والجنس والجريمة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا تشن حربًا غير معلنة على الصين وتخطط لتغيير النظام