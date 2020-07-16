مران الأهلي| تقسيمة قوية.. محمد محمود يواصل التأهيل وتعليمات جديدة من فايلر

الخميس 16/يوليه/2020 - 12:04 م
بوابة الفجر
علي نبوي
قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بإجراء بقيادة رينيه فايلر، تقسيمة قوية «تراي ماتش» بين اللاعبين صباح اليوم الخميس، على ملعب التتش بالجزيرة.

واطمأن الجهاز الفني من خلال التقسيمة الكاملة على جاهزية اللاعبين بعد حصولهم على العديد من الوحدات التدريبية الفنية والبدنية المتنوعة منذ عودتهم للتدريبات في نهاية الشهر الماضي.

وفي نفس السياق خاض محمد محمود، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة في الجيم، على هامش التقسيمة التي أجراها الجهاز الفني للفريق صباح اليوم على ملعب التتش؛ استعدادا لاستكمال مباريات الدوري الممتاز والتحضير لمواجهة الوداد المغربي.

ويقوم محمد محمود، بتنفيذ المرحلة الأخيرة في البرنامج التأهيلي، تمهيدا للعودة إلى المشاركة في المران الجماعي وتجهيزه للمرحلة المقبلة بعدما أجرى جراحة الرباط الصليبي قبل أشهر.

وخاض الأهلي تقسيمة قوية «تراي ماتش» اليوم اطمأن خلالها الجهاز الفني على جاهزية اللاعبين قبل خوض تجربة سموحة الودية يوم ٢٣ يوليو على ملعب التتش.

وحرص السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، على تصويب أخطاء بعض اللاعبين في تقسيمة «تراي ماتش» التي أقيمت اليوم على ملعب التتش.

واجتمع فايلر مع بعض اللاعبين بعد انتهاء الشوط الأول للحديث عن بعض الأخطاء وتصويبها.

وحدد الجهاز الفني يوم 23 يوليو الجاري، موعدا لخوض مباراة ودية أمام سموحة على ملعب التتش بالجزيرة؛ استعدادا لعودة الدوري ومواجهة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والمحدد لها سبتمبر المقبل.

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