سر اعتذار محمد صلاح عن تكريم اتحاد الكرة بعد الفوز بالبريمير ليج

الخميس 16/يوليه/2020 - 01:02 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي

اعتذر النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، عن الحضور إلى القاهرة للتواجد في حفل تكريمه الذي ينوي الاتحاد المصري لكرة القدم إقامته، بعد تتويج صلاح مع الريدز بلقب الدوري الإنجليزي.

 

وكان صلاح قد ساهم في فوز فريقه ليفربول بلقب بالدوري الإنجليزي، لأول مرة بعد غياب 30 عامًا، بعدما حسم المنافسة مع مانشستر سيتي حامل اللقب.

 

وأجرى أعضاء اللجنة الخماسية وجهاز المنتخب اتصالات لتهنئة صلاح وإخطاره بحفل التكريم، لكن اللاعب أكد أن الحكومة الإنجليزية اتخذت قرارا بأن أي فرد يغادر أراضيها ولو ليوم واحد ثم يعود، يتم عزله 14 يومًا، لضمان خلوه من فيروس كورونا.

 

وقرر اتحاد الكرة، تأجيل حفل التكريم الخاص بصلاح، واقترح جهاز المنتخب أن يتم مع أول تجمع للفراعنة لضمان حضور جميع زملائه في المنتخب.

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