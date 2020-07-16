إقبال أجنبي كثيف على مزايدة التنقيب على الذهب في مصر

الخميس 16/يوليه/2020 - 11:47 ص
بوابة الفجر
أكد مصدر مسئول بوزارة البترول، إن هناك عدد كبير من الشركات التى سحبت البيانات الخاصة بمزايدة التنقيب على الذهب في مصر، حيث تقدم عدد كبير من الشركات الأجنبية العالمية العاملة فى مجال التعدين والبحث والتنقيب عن الذهب، للحصول على البيانات الجيولوجية الخاصة بمناطق مزايدة الذهب فى الصحراء الشرقية لعام 2020، من هيئة الثروة المعدنية.


وأوضح أنه "حتى الآن لم تتقدم أى شركة للمشاركة فى المزايدة، حيث إن التقديم يتم قبل غلق المزايدة فى منتصف سبتمبر المقبل بوقت قليل جداً".


وكانت "البترول أعلنت مؤخراً عن تحقيقها كشفاً تجارياً جديداً للذهب فى منطقة «إيقات» بصحراء مصر الشرقية، باحتياطى يقدر بأكثر من مليون أوقية بحد أدنى، بنسبة استخلاص 95%، وبإجمالى استثمارات على مدار السنوات العشر القادمة تقدر بأكثر من مليار دولار. ويمثل هذا الكشف دافعاً كبيراً للشركات العالمية للتقدم للمشاركة فى المزايدة العالمية للتنقيب والبحث عن الذهب، خاصة أن الكميات الموجودة به كبيرة وتجارية.

وأعلنت الوزارة، فبراير الماضى، استعدادها لطرح مزايدة جديدة للتنقيب عن الذهب فى الصحراء الشرقية، 15 مارس، بإجمالى 320 قطاعاً على مساحة نحو 56 ألف كيلومتر مربع.

وأشارت إلى أن المزايدة من المقرر طرحها بنظام الإتاوة والضرائب، وفقاً لتعديلات بعض أحكام قانون الثروة المعدنية، والأسس والنظم الاستثمارية الجديدة التى تم وضعها لتطبيقها فى قطاع التعدين، حيث تعد المزايدة الأولى بعد إعلان تعديلات قانون الثروة المعدنية واللائحة التنفيذية له.

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