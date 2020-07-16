عاجل.. السيسي يوجه رسالة حاسمة لمشايخ القبائل الليبية

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الخميس، عددًا من مشايخ وأعيان القبائل الليبية الممثلة لأطياف الشعب الليبي بكافة ربوع البلاد، وذلك تحت شعار "مصر وليبيا.. شعب واحد ومصير واحد".





وأكد السيسي في أثناء حديثه لمشايخ وأعيان القبائل الليبية، أن الهدف الأساسي للجهود المصرية على المستويات كافة تجاه ليبيا، هو تفعيل الإرادة الحرة للشعب الليبي من أجل مستقبل أفضل لبلاده وللأجيال القادمة من أبنائه.



