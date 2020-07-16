برلماني يطالب بتصنيف عمري للألعاب الإلكترونية

شدد النائب جون طلعت، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، على ضرورة عمل تصنيف عمرى للألعاب الإلكترونية والفيديوهات الموجهه للأطفال يراعي التدرج وتحديد اللعبة المناسبة لعمر كل طفل، فضلًا عن التأكد من أن اللعبة لا تمثل أي خطر على المراحل السنية المستهدفة بما تحمله من محتوى.





جاء ذلك في تصريحات للمحررين البرلمانيين، تعليقا علي ما يتم تداوله من تحدي للشنق، مؤكدا أن هذا التصنيف يهدف لحماية الأطفال من التأثر بمحتوى الألعاب، والعمل على إيجاد محتوى ملائم للأعمار، مقترحًا أن يتم تقسيم التصنيف إلى مراحل عمرية تبدأ من سن ثلاث سنوات إلى ما فوق 18 سنة.





وأشار طلعت، إلى أن الجرائم التي انتشرت الفترة الأخيرة بين الأطفال وتقليدهم مشاهد على الانترنت من قتل وشنق وقفز من مناطق عالية وانتحار، كارثة تستوجب الانتباه والتصدي لها بشكل حازم وسريع، خاصة أن هذه الألعاب الالكترونية تفترس عقول ممارسيها من الأطفال والمراهقين، موضحًا أن حادثة شنق طفلة لأخرى في أوسيم بسبب تقليد فيديوهات على الإنترنت تدق ناقوس الخطر بضرورة التحرك للحفاظ على أبنائنا من هذه المخاطر.





وأختتم حديثة بالتأكيد علي أنه جانب هذه الجهود لابد من الدور التوعوي للأسرة والفعال للمحافظة علي الأطفال وعدم جعلهم فريسة سهلة لهذه الألعاب ذات التداعيات السلبية علي المستوي الصحي والنفسي إذا تمت دون مراقبة وبأوقات كثيرة، مشيرا إلي أن الأمر يتزايد وخطورتهم كبيرة علي الجميع التى تتطلب الحذر الكامل.



