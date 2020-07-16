البورصة توقف التداول علي أسهم 50 شركة لتجاوزها نسبة 5%









أوقفت البورصة المصرية خلال جلسة اليوم الخميس التداول على أسهم 50 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% .





وجاءت الأسهم التي تم إيقافها كالاتي -نيوداب، العربية للمحابس، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، البويات والصناعات الكيماوية-باكين، المنصورة للدواجن، مطاحن ومخابز الإسكندرية، ارابيا انفستمنتس هولدنج، العربية المتحدة للشحن والتفريغ، التعمير والاستشارات الهندسية، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، مصر بني سويف للأسمنت، أوراسكوم للتنمية مصر، مصر لصناعة الكيماويات، مطاحن ومخابز شمال القاهرة، مينا للاستثمار السياحي والعقاري، الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، الأهلي للتنمية والاستثمار، بنك كريدي أجريكول مصر.













كما أوقفت التداول علي ، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، القلعة للاستشارت المالية، شارم دريمز للاستثمار السياحي، النصر للملابس والمنسوجات-كابو، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، الوادي العالمية للاستثمار والتنمية، دايس للملابس الجاهزة، اودن للاستثمارات المالية، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، رمكو لإنشاء القرى السياحية، الحديد والصلب المصرية، المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، سي اي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، السويس للأسمنت، الإسماعيلية مصر للدواجن، مصر للأسمنت-قنا، المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، مصر للألومنيوم، العامة لمنتجات الخزف والصيني.