ريال مدريد يحدد الراحلين في الصيف

الخميس 16/يوليه/2020 - 12:42 م
بوابة الفجر
أحمد عصام

حدد مسئولو فريق ريال مدريد الراحلين عن صفوف النادي خلال فترة الإنتقالات الصيفية، وذلك من أجل التعاقد مع صفقات جديدة قبل بداية الموسم الجديد.


وأشارت تقارير إسبانية حسب صحيفة "ماركا"، إن الثنائي خيسوس فابيخو وداني سيبايوس سيكونا اول الراحلين بشكل نهائي عن الفريق.


وكان قد رحل خافي سانشيز عن فريق ريال مدريد إلى بلد الوليد مقابل 3 ملايين يورو، وأيضا تعاقد إنتر ميلان مع المغربي اشرف حكيمي.


ويسعى ريال مدريد لبيع المزيد من اللاعبين لتعويض الخسائر المادية التي حدثت، بسبب توقف النشاط خلال فترة فيروس كورونا.

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