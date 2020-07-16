انتهاء الأسبوع الأول من امتحانات جامعة القاهرة دون معوقات (صور)

الخميس 16/يوليه/2020 - 11:49 ص
بوابة الفجر
أية حمروشي
انتهى الأسبوع الأول من امتحانات الفصل الدراسي الثاني لطلاب الفرق النهائية بجامعة القاهرة، في هدوء والتزام من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بخطة الجامعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد؛ ودون رصد أية معوقات أو مشكلات من شأنها التأثير على سير عملية الامتحانات.

أعدت جامعة القاهرة خطة شاملة تحت الإشراف والمتابعة المباشرة من الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، لتقليل الكثافة الطلابية وتحقيق الانسيابية والتباعد والوقاية من العدوى وفقًا لأقصى درجات الاحتراز الممكنة.

وكان الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أجرى السبت الماضي 11 يوليو، جولة تفقدية في كليتي الهندسة والآثار لينطلق معها ماراثون امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكليات جامعة القاهرة، لنحو 80 ألف طالب وطالبة يؤدون امتحانات الفرق النهائية والدراسات العليا، والتي من المقرر أن تنتهي يوم 25 أغسطس المقبل، ويعقبها مباشرة امتحانات الدراسات العليا.

واختتمت كليات الطب البيطري والهندسة والحقوق (فرع الخرطوم)، امتحانات الأسبوع الأول والتي عقدت على مدار الأسبوع في كليات: الحاسبات والذكاء الاصطناعي، والطب، والزراعة، والعلوم، والتربية النوعية، والآثار، وطب الأسنان، والهندسة، والتجارة، والآداب، ودار العلوم، والطب البيطري، والاقتصاد والعلوم السياسية، والتمريض، والعلاج الطبيعي، على أن تبدأ الأسبوع المقبل الامتحانات في كليات الحقوق، والإعلام، والصيدلة، والتربية للطفولة المبكرة.

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إنه يتم إعداد تقرير يومي من الكليات عن أعمال الامتحانات، كما يتم من خلال التقرير متابعة أية شكاوى تتعلق بالامتحانات.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان امس الأربعاء، عن خروج 591 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 26135 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 913 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 59 حالة جديدة.

وقال مستشار الوزير إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر مستشار الوزير أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأربعاء، هو 84843 حالة من ضمنهم 26135 حالة تم شفاؤها، و4067 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف. 
انتهاء الأسبوع الأول من امتحانات جامعة القاهرة دون معوقات (صور)
انتهاء الأسبوع الأول من امتحانات جامعة القاهرة دون معوقات (صور)
انتهاء الأسبوع الأول من امتحانات جامعة القاهرة دون معوقات (صور)
انتهاء الأسبوع الأول من امتحانات جامعة القاهرة دون معوقات (صور)
انتهاء الأسبوع الأول من امتحانات جامعة القاهرة دون معوقات (صور)
انتهاء الأسبوع الأول من امتحانات جامعة القاهرة دون معوقات (صور)
انتهاء الأسبوع الأول من امتحانات جامعة القاهرة دون معوقات (صور)
انتهاء الأسبوع الأول من امتحانات جامعة القاهرة دون معوقات (صور)

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