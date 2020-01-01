فرمان نهائي.. كارتيرون يقرر عودة نجم الزمالك المعار

الخميس 16/يوليه/2020 - 12:30 م
بوابة الفجر
حسام مجدي

حسم نادي الزمالك موقفه النهائي بشأن مستقبل المغربي حميد أحداد مهاجم الفريق والمعار إلى صفوف نادي الرجاء البيضاوي المغربي.

 

وأكدت صحيفة "المنتخب" المغربية أن نادي الزمالك استقر بشكل نهائي على فكرة عودة أحداد للفريق الأبيض في نهاية الموسم الحالي عقب انتهاء إعارته مع نادي الرجاء.

 

وأشارت الصحيفة إلى أن نادي الرجاء حاول التفاوض مع الزمالك لشراء عقد أحداد بشكل نهائي ولكن الأبيض رفض ذلك بشكل نهائي.

 

وكشفت الصحيفة أن نادي الرجاء متيقن أن الزمالك قد أغلق فكرة بيع أحداد في الصيف أو سيقوم بطلب مبلغ ضخم لبيع اللاعب.

 

كما ذكرت الصحيفة أن إدارة نادي الرجاء ستبدأ في البحث عن بديل مناسب لحميد أحداد الفترة المقبلة لضمه في الصيف القادم.

 

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