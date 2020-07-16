"ألذ سعدون في حياتي".. ريهام عبد الغفور تُهنئ أحمد السعدني بعيد ميلاده

الخميس 16/يوليه/2020 - 11:47 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد


حرصت الفنانة ريهام عبد الغفور على تهنئة صديقها الفنان أحمد السعدني بعيد ميلاده، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشرت ريهام عبد الغفور صورة جمعتها بالفنان أحمد السعدني، وعلقت عليها قائلة :"كل سنة وانت طيب يا ألذ سعدون في حياتي من أيام الجامعة".

وفي سياق آخر،كانت آخر أعمال الفنانة ريهام عبد الغفور الدرامية مسلسل "زي الشمس"، والمسلسل تم عرضه في رمضان ٢٠١٩،شارك في بطولته دينا الشربيني،سوسن بدر،أحمد داوود، أحمد السعدني، ريهام عبد الغفور، ومن تأليف مريم نعوم، إخراج سامح عبد العزيز.

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