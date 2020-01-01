أميرة فتحي تثير الجدل بسبب تعرضها للتحرش من السيدات

الخميس 16/يوليه/2020 - 11:28 ص
بوابة الفجر
أماني سلام
أثارت الفنانة أميرة فتحي، الجدل بعدما كشفت عن تعرضها للتحرش اللفظي من قبل بعض الفتيات عبر السوشيال ميديا،وذلك بسبب صورتها مع مدرب الجيم الخاص بها.


وكتبت اميرة فتحى، منشور عبر حسابها عبر "إنستجرام"
"مكنتش عايزة أتكلم في موضوع التحرش بس اللي عايزة أقوله إن التحرش بالألفاظ ميقلش عن التحرش الجسدي أنا من أيام تقريبًا اتصورت مع صديقي وفي نفس الوقت هو الـtrainer اللي معايا في الجيم وكانت صورة عادية جدًا وكان في جزء من جسمي بان من الـ"t –shirt" غصب عني حاجة مقصدهاش".



وأضافت"اللي عايزة أقوله إني اكتشفت إن اللي اتحرشوا بيا لفظيًا هما البنات والستات للأسف وده شفته على جروب خاص بالستات وأنا في الجروب ده لكن عمري ما تفاعلت معه".


وتابعت" وأحد أصدقائي هو اللي قالي لأنه بيشتغل في مباحث الإنترنت و
سألني لو عايزة أقدم بلاغ في الجروب قلتله لأ واكتفيت إنه مسح الصورة وللأسف إن admin الجروب من el friends اللي عندي هنا يعني زي ما في رجالة متحرشين في ستات متحرشين وأنا شايفة إن دول أصعب.. ودي وجهة نظرى".

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