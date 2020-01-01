زوج يقتل زوجته بمطرقة حديدية في البحيرة

الخميس 16/يوليه/2020 - 11:26 ص
ارشيفية
ارشيفية
إسلام أمين
شهدت قرية عبدالمجيد مرسى التابعة لدائرة مركز شرطة بدر بمحافظة البحيرة، جريمة قتل بشعة، حيث أقدم عامل على قتل زوجته عن طريق ضربها بمطرقة حديدية حتى فارقت الحياة، وذلك لوجود خلافات زوجية بينهما.

تلقى مدير أمن البحيرة إخطارا من رئيس مباحث مركز بدر يفيد بوصول "زينب ع.م" 25 عاما، إلى مستشفى وادى النطرون "جثة هامدة" إثر وقوع اعتداء عليها بآله حادة بقرية عبدالمجيد مرسى التابعة لدائرة المركز.

على الفور أمر مدير مباحث البحيرة بتشكيل فريق من ضباط البحث الجنائي برئاسة رئيس فرع البحث الجنائى ورئيس مباحث مركز شرطة بدر، ومعاون مباحث المركز لسرعة كشف غموض الواقعة.

وبالانتقال وبالفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة "محمد م.ح" 35 عاما، زوج المجنى عليها، وذلك بسبب خلافات زوجيه بينهما، وبتقنين الإجراءات تمكن ضباط مباحث مركز شرطة بدر من ضبط المتهم، وبحوزته مطرقة حديدية التى ارتكب بها الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض علي النيابة العلمة، تم التصريح بدفن الجثة عقب العرض على الطب الشرعى.

آخر مستجدات فيروس كورونا بمصر

أعلنت وزارة الصحة والسكان، امس الأربعاء، عن خروج 591 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 26135 حالة حتى اليوم.

وأوضح وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 913 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 59 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأربعاء، هو 84843 حالة من ضمنهم 26135 حالة تم شفاؤها، و4067 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

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