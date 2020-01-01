أغنية "الحب والسلام" لـ أصالة تحقق 2.5 مليون مشاهدة على اليوتيوب

الخميس 16/يوليه/2020 - 11:20 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد

نجحت أغنية "الحب والسلام" للمطربة أصالة، في تحقيق نجاحًا كبيرًا، حيث تخطت عدد مشاهداتها حاجز 2 ونصف مليون، وذلك عبر قناتها الرسمية الخاصة على موقع الفيديوهات "يوتيوب".

أغنية "الحب والسلام" من كلمات وألحان محمد رحيم، جيتار شريف فهمي، دودوك وساكس حموصو، مكياج علاء التونسي.

وفي سياق آخر، انتهت أصالة من تجهيز ألبومها الجديد، الذي يحمل اسم"لا تستسلم"، ويحتوي الألبوم على 20 أغنية، وجميعهم باللهجة الخليجية، وهو من إنتاج وتوزيع شركة "روتانا للصوتيات والمرئيات.

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