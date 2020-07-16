صفقة الأهلي المُنتظرة.. تعرف على أرقام إيريك تراوري مع بيراميدز

يستهدف النادي الأهلي التعاقد مع البوركينابي إيريك تراوري لاعب فريق بيراميدز، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك لتدعيم صفوف الفريق الأحمر خلال الموسم الجديد.





وذكرت تقارير صحفية أن النادي الأهلي حصل على توقيع إيريك تراوري مؤخرًا، تمهيدًا للانضمام للقلعة الحمراء، وإن كان هناك تجاه داخل الأهلي لتأجيل الصفقة للشتاء بسبب عدد اللاعبين الأجانب في صفوف الفريق في الفترة الحالية.





ويعد إيريك تراوري واحد من اللاعبين المميزين بالدوري المصري وسيكون إضافة قوية لخط هجوم النادي الأهلي حال التعاقد معه بشكل رسمي في الفترة المقبلة، نظرًا لما يمتلكه من إمكانيات فنية وبدنية عالية وقدرات تهديفية هائلة.





أرقام إيريك تراوري مع بيراميدز:

انضم صاحب الـ24 عامًا لنادي بيراميدز في شتاء 2019 قادمًا من نادي مصر المقاصة، وخاض مع الفريق السماوي 43 مباراة بمختلف البطولات، بإجمالي دقائق لعب فعلية 3548 دقيقة، سجل 18 هدفًا، وصنع 8 أهداف، وحصل على 6 بطاقات صفراء.





شارك النجم البوركينابي 27 مباراة مع بيراميدز في بطولة الدوري الممتاز، سجل 10 أهداف، وصنع 4 أهداف، وحصل على 5 إنذارات، ولم يتعرض للطرد إطلاقا، بينما خاض 5 مباريات بكأس مصر وسجل هدفين.





وخاض 11 مباراة بكأس الكونفيدرالية الإفريقية، وسجل 6 أهداف، وصنع 4 أهداف أخري، وحصل على انذار وحيد، وصعد مع الفريق لنصف نهائي البطولة القارية، وتنتظره مواجهة قوية ضد فريق حوريا كوناكري الغيني.