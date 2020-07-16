مفاجأة.. فايلر يرفض ضم نجم المنتخب التونسي

الخميس 16/يوليه/2020 - 11:45 ص
بوابة الفجر
محمد الصو
تحفظ السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على ضم نجم المنتخب التونسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتلقت لجنة التخطيط بالنادي برئاسة محسن صالح، ترشيحات من بعض وكلاء اللاعبين للتعاقد مع سعد بقير نجم أبها السعودي الحالي والترجي التونسي السابق، لتدعيم الفريق بالموسم الجديد.

وقامت لجنة التخطيط بعرض الأمر على السويسري فايلر، والذي بدوره رفض الأمر وترشيح اللاعب، بسبب امتلاكه العديد من الأسماء في مركزه.

وأبلغ فايلر لجنة التخطيط، بأنه لا يحتاج التوقيع مع نجم المنتخب التونسي وشغل مكان لاعب أجنبي دون الاستفادة من خدماته أو الاعتماد عليه بشكل أساسي.

ويستأنف الفريق، تدريباته مساء اليوم الخميس على ملعب التتش بالجزيرة، على أن يحصل على راحة سلبية غدًا الجمعة، قبل العودة للاستعداد من أجل استئناف مباريات الدوري العام ودوري أبطال إفريقيا.

أخبار تهمك

التفاصيل الكاملة لكارثة بدء ملء خزان سد النهضة

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. السيسي يوجه رسالة حاسمة لمشايخ القبائل الليبية

منذ أقل من نصف ساعة

خطوبة أمينة خليل في أجواء عائلية (صورة)

منذ حوالي 12 ساعة

مفاجأة.. فايلر يرفض ضم نجم المنتخب التونسي

منذ 38 دقيقة

الزمالك يحدد شرطه الوحيد للموافقة على انتقال نجمه للدوري السعودي

منذ ساعتين و 38 دقيقة

عاجل.. النائب العام يكشف أسباب حريق طريق الإسماعيلية

منذ حوالي 14 ساعة

الأهلي يصدم جماهيره ويُقدم صفقة ذهبية إلى الزمالك

منذ حوالي 20 ساعة

شيكابالا يسخر من خالد الغندور برسالة نارية

منذ حوالي 4 ساعات

التحريات تكشف ملابسات اقتحام شاب لمدينة الإنتاج الإعلامي

منذ يوم

مفاجأة كبرى بشأن توقيع صالح جمعة للزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

رمضان صبحي يقترب من تقاضي أعلى راتب في تاريخ الأهلي

منذ أقل من ساعتين

تعليق ناري من أحمد موسى على تصريحات وزير الري الإثيوبي (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

شاهد| بـ"هوت شورت وتوب".. فتاة ليل ترقص داخل مسجد في قطر.. والسلطات تتكتم (معلومات وتفاصيل)

منذ حوالي 22 ساعة

بلاغ جديد ضد "هدير عبد الرازق" فتاة التيك توك لإثارتها الشائعات

منذ ساعة و 18 دقيقة

فايلر يتخذ قرارا مفاجئا بشأن مستقبل صالح جمعة في الأهلي

منذ ساعة و 14 دقيقة

نجم الهلال السعودي يزف خبرا سارا لجماهير الزعيم

منذ ساعة و نصف

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:58 ص

عاجل.. السيسي يوجه رسالة حاسمة لمشايخ القبائل الليبية

بلاغ جديد ضد "هدير عبد الرازق" فتاة التيك توك لإثارتها الشائعات

11:05 ص

فايلر يتخذ قرارا مفاجئا بشأن مستقبل صالح جمعة في الأهلي

11:09 ص

شاهد| بـ"هوت شورت وتوب".. فتاة ليل ترقص داخل مسجد في قطر.. والسلطات تتكتم (معلومات وتفاصيل)

02:35 م

عاجل.. النائب العام يكشف أسباب حريق طريق الإسماعيلية

10:35 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مصطفى السعيد ثعلب الاقتصاد والسياسة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ريا وسكينة.. حكايات الحب والجنس والجريمة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا تشن حربًا غير معلنة على الصين وتخطط لتغيير النظام