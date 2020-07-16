مفاجأة.. فايلر يرفض ضم نجم المنتخب التونسي

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تحفظ السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على ضم نجم المنتخب التونسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.



وتلقت لجنة التخطيط بالنادي برئاسة محسن صالح، ترشيحات من بعض وكلاء اللاعبين للتعاقد مع سعد بقير نجم أبها السعودي الحالي والترجي التونسي السابق، لتدعيم الفريق بالموسم الجديد.



وقامت لجنة التخطيط بعرض الأمر على السويسري فايلر، والذي بدوره رفض الأمر وترشيح اللاعب، بسبب امتلاكه العديد من الأسماء في مركزه.



وأبلغ فايلر لجنة التخطيط، بأنه لا يحتاج التوقيع مع نجم المنتخب التونسي وشغل مكان لاعب أجنبي دون الاستفادة من خدماته أو الاعتماد عليه بشكل أساسي.



ويستأنف الفريق، تدريباته مساء اليوم الخميس على ملعب التتش بالجزيرة، على أن يحصل على راحة سلبية غدًا الجمعة، قبل العودة للاستعداد من أجل استئناف مباريات الدوري العام ودوري أبطال إفريقيا.