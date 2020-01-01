مفاجأة.. صفقة تبادلية ضخمة محتملة بين إنتر ميلان ومانشستر يونايتد

الخميس 16/يوليه/2020 - 11:33 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي

يفكر نادي إنتر ميلان الإيطالي ف يعقد صفقة تبادلية ضخمة مع نظيره نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.


وأكدت صحيفة "إكسبريس" البريطانية أن نادي إنتر ميلان يريد ضم الفرنسي أنتوني مارسيال مهاجم نادي مانشستر يونايتد في هذا الصيف.


وكشفت الصحيفة أن نادي إنتر ميلان ينوي تقديم مبلغ مالي بالاضافة إلى إدراج ميلان سكرينار مدافع الفريق في صفقة مارسيال لإقناع اليونايتد بالتخلي عن اللاعب.


وأشارت الصحيفة إلى أنه من غير المتوقع أن يتخلى نادي مانشستر يوناتيد عن خدمات مارسيال في نهاية الموسم الجاري خاصة بعد المستوى المميز الذي ظهر به اللاعب مع فريقه حاليا.


كما ذكرت الصحيفة أن إنتر ميلان يعلم أن صفقة مارسيال ستكون صعبة ولكنه ينوي تقديم عرض ضخم لحسمها خاصة وأن النادي في حاجة لتدعيم خط هجوم الفريق استعداد للموسم القادم.

أخبار تهمك

شيكابالا يسخر من خالد الغندور برسالة نارية

منذ ساعتين و 54 دقيقة

الأهلي يصدم جماهيره ويُقدم صفقة ذهبية إلى الزمالك

منذ حوالي 19 ساعة

فايلر يتخذ قرارا مفاجئا بشأن مستقبل صالح جمعة في الأهلي

منذ نصف ساعة

شاهد| بـ"هوت شورت وتوب".. فتاة ليل ترقص داخل مسجد في قطر.. والسلطات تتكتم (معلومات وتفاصيل)

منذ حوالي 21 ساعة

التحريات تكشف ملابسات اقتحام شاب لمدينة الإنتاج الإعلامي

منذ حوالي 23 ساعة

بيان مصري بعد قليل ردًا على إعلان إثيوبيا ملء سد النهضة

منذ حوالي 19 ساعة

مفاجأة كبرى بشأن توقيع صالح جمعة للزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

الزمالك يحدد شرطه الوحيد للموافقة على انتقال نجمه للدوري السعودي

منذ أقل من ساعتين

بلاغ جديد ضد "هدير عبد الرازق" فتاة التيك توك لإثارتها الشائعات

منذ 34 دقيقة

رمضان صبحي يقترب من تقاضي أعلى راتب في تاريخ الأهلي

منذ ساعة و 8 دقيقة

تعليق مثير من يورجن كلوب عقب خسارة ليفربول من أرسنال

منذ حوالي 3 ساعات

خطوبة أمينة خليل في أجواء عائلية (صورة)

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. النائب العام يكشف أسباب حريق طريق الإسماعيلية

منذ حوالي 13 ساعة

تعليق ناري من أحمد موسى على تصريحات وزير الري الإثيوبي (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

التفاصيل الكاملة لكارثة بدء ملء خزان سد النهضة

منذ حوالي 20 ساعة

نجم الهلال السعودي يزف خبرا سارا لجماهير الزعيم

منذ ساعة الا ربع

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:05 ص

بلاغ جديد ضد "هدير عبد الرازق" فتاة التيك توك لإثارتها الشائعات

فايلر يتخذ قرارا مفاجئا بشأن مستقبل صالح جمعة في الأهلي

11:09 ص

رمضان صبحي يقترب من تقاضي أعلى راتب في تاريخ الأهلي

10:31 ص

شاهد| بـ"هوت شورت وتوب".. فتاة ليل ترقص داخل مسجد في قطر.. والسلطات تتكتم (معلومات وتفاصيل)

02:35 م

عاجل.. النائب العام يكشف أسباب حريق طريق الإسماعيلية

10:35 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مصطفى السعيد ثعلب الاقتصاد والسياسة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ريا وسكينة.. حكايات الحب والجنس والجريمة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا تشن حربًا غير معلنة على الصين وتخطط لتغيير النظام