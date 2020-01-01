فايلر يتخذ قرارا مفاجئا بشأن مستقبل صالح جمعة في الأهلي

الخميس 16/يوليه/2020 - 11:09 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي

 

اتخذ السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي قرار مفاجئ بشأن صالح جمعة نجم الفريق الأحمر ومستقبله خلال الفترة المقبلة.

 

وكان فايلر قد استقر على رحيل صالح جمعة منذ فترة بسبب عدم إلتزامه ولكن في الأيام الماضية وافق المدرب على مشاركة اللاعب في التدريبات الجماعية.

 

وقام صالح جمعة بالإعتذار إلى فايلر فور عودته من سويسرا عقب انتهاء إجازته ووعده بالإلتزام الفترة المقبلة وتقديم كل ما لديه لضمان مكان أساسي له في تشكيل الأحمر.

 

وأبلغ فايلر لجنة التخطيط بالمارد الأحمر خلال الساعات القليلة الماضية أنه قرر الموافقة على استمرار صالح مع النادي حتى نهاية الموسم ومنحه فرصة مشاركة.

 

كما أكد فايلر إلى لجنة التخطيط بالأهلي أن هذه الفترة ستكون مجرد تقييم إلى صالح جمعة وإذا لم يلتزم مرة أخرى سيرحل عن الفريق في نهاية الموسم الحالي.

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