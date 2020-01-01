نقدم لكِ عزيزتي طريقة عمل كب كيك بكريمة الفانيلا، وكل ما عليك فعله اتباع المفادير وطريقة العمل الصحيحة لكي تصبح حلوى شهية ولذيذة يحبها أطفالك:





مقادير كب كيك بكريمة الفانيلا

- كيلو ونصف من الدقيق المنخول

- ملعقة و1/2 من بيكنج بودر

- 1/4 ملح

- 2 بيضة

- 2/3 من السكر

- 12 ملعقة كبيرة من الزبدة

- فانيلا وحليب





طريقة عمل كب كيك بكريمة الفانيلا

- يُسخّن الفرن على حرارة 180 درجة مئويّة على أن يتم وضع الشبكة في المنتصف.

- تُجهّز قوالب الـ"كب كيك" (12 قالبًا)، عن طريق إضافة ورق الخبز إلى كلّ منها.

- يُخلط الدقيق مع الملح والـ"بايكنغ باودر"، في وعاء.

- يُخفق البيض والسكّر معًا، في وعاء متوسّط الحجم، لنحو دقيقتين، حتّى يتشكّل خليط ناعم القوام. وأثناء الخفق، يُضاف كلّ من الزبدة المذابة، والفانيليا.

- تُخفّف سرعة الخفّاقة، فيُضاف نصف الكمّ من الدقيق، فيُصبّ الحليب، مع الاستمرار في الخفق، فالكمّ الباقي من الدقيق، مع الخفق.

- يوزّع الخليط متجانس القوام، على قوالب الـ"كب كيك".

- تُدخل قوالب الـ"كب كيك" إلى الفرن الساخن، وتخبز من 18 دقيقة إلى 20 منها.

- تزيين الـ"كب كيك" عن طريق خفق الزبدة والسكّر المطحون ورشة من الفانيليا ووزعي الخليط جيدا.