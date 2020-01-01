طريقة عمل كب كيك بكريمة الفانيلا

الخميس 16/يوليه/2020 - 11:03 ص
بوابة الفجر
نقدم لكِ عزيزتي طريقة عمل كب كيك بكريمة الفانيلا، وكل ما عليك فعله اتباع المفادير وطريقة العمل الصحيحة لكي تصبح حلوى شهية ولذيذة يحبها أطفالك:

مقادير كب كيك بكريمة الفانيلا
- كيلو ونصف من الدقيق المنخول 
- ملعقة و1/2 من بيكنج بودر
- 1/4 ملح 
- 2 بيضة 
- 2/3 من السكر 
- 12 ملعقة كبيرة من الزبدة 
- فانيلا وحليب

طريقة عمل كب كيك بكريمة الفانيلا
- يُسخّن الفرن على حرارة 180 درجة مئويّة على أن يتم وضع الشبكة في المنتصف.
- تُجهّز قوالب الـ"كب كيك" (12 قالبًا)، عن طريق إضافة ورق الخبز إلى كلّ منها. 
- يُخلط الدقيق مع الملح والـ"بايكنغ باودر"، في وعاء.
- يُخفق البيض والسكّر معًا، في وعاء متوسّط الحجم، لنحو دقيقتين، حتّى يتشكّل خليط ناعم القوام. وأثناء الخفق، يُضاف كلّ من الزبدة المذابة، والفانيليا.
- تُخفّف سرعة الخفّاقة، فيُضاف نصف الكمّ من الدقيق، فيُصبّ الحليب، مع الاستمرار في الخفق، فالكمّ الباقي من الدقيق، مع الخفق. 
- يوزّع الخليط  متجانس القوام، على قوالب الـ"كب كيك".
- تُدخل قوالب الـ"كب كيك" إلى الفرن الساخن، وتخبز من 18 دقيقة إلى 20 منها. 
- تزيين الـ"كب كيك" عن طريق خفق الزبدة والسكّر المطحون ورشة من الفانيليا ووزعي الخليط جيدا.

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