الهند تسجل أعلى قفزة يومية في إصابات كورونا حتى الآن

الخميس 16/يوليه/2020 - 11:02 ص
بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
أعلنت الهند عن تسجيل 32695 اصابة جديدة من حالات الإصابة بالفيروس التاجي خلال الـ 24 ساعة الماضية، حسبما أعلنت وزارة الصحة اليوم الخميس - وهي أعلى قفزة ليوم واحد في الحالات منذ بدء الوباء. كما أبلغت الوزارة عن 606 حالة وفاة جديدة بسبب الفيروس.

ترفع الأرقام الجديدة الإجمالي الوطني إلى 968،876 إصابة، مع 24،915 حالة وفاة. من إجمالي الحالات، تعافى أكثر من 612000 شخص.

تم اختبار أكثر من 12.7 مليون عينة حتى الآن لـ Covid-19 منذ بدء الوباء، مع اختبار أكثر من 326،00 عينة الأربعاء فقط، وفقًا للمجلس الهندي للبحوث الطبية.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية 28،701 إصابة صباح اليوم الاثنين من قبل. كما اعلنت يوم الثلاثاء، إن أكثر من 100 ألف شخص في الهند أظهروا نتائج إيجابية في الأيام الأربعة الماضية فقط، وفقا لما اوردته شبكة "سي إن إن".


شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا في الهند كورونا

أخبار تهمك

نجم الهلال السعودي يزف خبرا سارا لجماهير الزعيم

منذ ساعة الا ربع

بيان مصري بعد قليل ردًا على إعلان إثيوبيا ملء سد النهضة

منذ حوالي 19 ساعة

الأهلي يصدم جماهيره ويُقدم صفقة ذهبية إلى الزمالك

منذ حوالي 19 ساعة

التفاصيل الكاملة لكارثة بدء ملء خزان سد النهضة

منذ حوالي 20 ساعة

التحريات تكشف ملابسات اقتحام شاب لمدينة الإنتاج الإعلامي

منذ حوالي 23 ساعة

شاهد| بـ"هوت شورت وتوب".. فتاة ليل ترقص داخل مسجد في قطر.. والسلطات تتكتم (معلومات وتفاصيل)

منذ حوالي 21 ساعة

بلاغ جديد ضد "هدير عبد الرازق" فتاة التيك توك لإثارتها الشائعات

منذ نصف ساعة

خطوبة أمينة خليل في أجواء عائلية (صورة)

منذ حوالي 12 ساعة

الزمالك يحدد شرطه الوحيد للموافقة على انتقال نجمه للدوري السعودي

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة كبرى بشأن توقيع صالح جمعة للزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. النائب العام يكشف أسباب حريق طريق الإسماعيلية

منذ حوالي 13 ساعة

شيكابالا يسخر من خالد الغندور برسالة نارية

منذ ساعتين و 52 دقيقة

تعليق مثير من يورجن كلوب عقب خسارة ليفربول من أرسنال

منذ حوالي 3 ساعات

تعليق ناري من أحمد موسى على تصريحات وزير الري الإثيوبي (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

رمضان صبحي يقترب من تقاضي أعلى راتب في تاريخ الأهلي

منذ ساعة

فايلر يتخذ قرارا مفاجئا بشأن مستقبل صالح جمعة في الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

موضوعات متعلقة

الهند تسجل أعلى ارتفاع في اصابات كورونا

الهند تسجل أكثر من 5000 إصابة جديدة بكورونا في يوم واحد

الولايات المتحدة تسجل أكثر من 21500 إصابة جديدة بكورونا

الهند تسجل أكثر من 5600 حالة جديدة في أكبر قفزة ليوم واحد

الهند تسجل أكثر من 19000 إصابة جديدة بكورونا في أكبر قفزة ليوم واحد

الهند تسجل أعلى زيادة يومية في الإصابات بكورونا لليوم الثامن على التوالي

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:05 ص

بلاغ جديد ضد "هدير عبد الرازق" فتاة التيك توك لإثارتها الشائعات

فايلر يتخذ قرارا مفاجئا بشأن مستقبل صالح جمعة في الأهلي

11:09 ص

رمضان صبحي يقترب من تقاضي أعلى راتب في تاريخ الأهلي

10:31 ص

شاهد| بـ"هوت شورت وتوب".. فتاة ليل ترقص داخل مسجد في قطر.. والسلطات تتكتم (معلومات وتفاصيل)

02:35 م

عاجل.. النائب العام يكشف أسباب حريق طريق الإسماعيلية

10:35 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مصطفى السعيد ثعلب الاقتصاد والسياسة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ريا وسكينة.. حكايات الحب والجنس والجريمة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا تشن حربًا غير معلنة على الصين وتخطط لتغيير النظام