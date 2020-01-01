الهند تسجل أعلى قفزة يومية في إصابات كورونا حتى الآن

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أعلنت الهند عن تسجيل 32695 اصابة جديدة من حالات الإصابة بالفيروس التاجي خلال الـ 24 ساعة الماضية، حسبما أعلنت وزارة الصحة اليوم الخميس - وهي أعلى قفزة ليوم واحد في الحالات منذ بدء الوباء. كما أبلغت الوزارة عن 606 حالة وفاة جديدة بسبب الفيروس.



ترفع الأرقام الجديدة الإجمالي الوطني إلى 968،876 إصابة، مع 24،915 حالة وفاة. من إجمالي الحالات، تعافى أكثر من 612000 شخص.



تم اختبار أكثر من 12.7 مليون عينة حتى الآن لـ Covid-19 منذ بدء الوباء، مع اختبار أكثر من 326،00 عينة الأربعاء فقط، وفقًا للمجلس الهندي للبحوث الطبية.



وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية 28،701 إصابة صباح اليوم الاثنين من قبل. كما اعلنت يوم الثلاثاء، إن أكثر من 100 ألف شخص في الهند أظهروا نتائج إيجابية في الأيام الأربعة الماضية فقط، وفقا لما اوردته شبكة "سي إن إن".





