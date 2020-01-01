مؤشر سوق البحرين المالي يتراجع هامشياً مع بداية تعاملات اليوم

















وهبط بسوق البحرين المالي اليوم قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 1.83% بضغوط هبوط سهم المصرف الخليجي التجاري بنسبة 7.32%، ثم قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 0.53% بضغوط هبوط سهم عقارات السيف بنسبة 0.56%، فيما ارتفع قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.47% مدفوعاً بصعود سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 0.68%.

إستهل سوق البحرين المالي، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق بنسبة 0.02% خاسراً 0.28 نقطة ليصل إلى مستوى 1304.01 نقطة، وبلغ حجم التداول 2.7 مليون سهم بقيمة 161.1 ألف درهم.