مؤشر سوق البحرين المالي يتراجع هامشياً مع بداية تعاملات اليوم

الخميس 16/يوليه/2020 - 10:56 ص
سوق البحرين المالي
سوق البحرين المالي
نيفين سمير


إستهل سوق البحرين المالي، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق  بنسبة 0.02% خاسراً 0.28 نقطة ليصل إلى مستوى 1304.01 نقطة، وبلغ حجم التداول 2.7 مليون سهم بقيمة 161.1 ألف درهم.


 وهبط بسوق البحرين المالي اليوم  قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 1.83% بضغوط هبوط سهم المصرف الخليجي التجاري بنسبة 7.32%، ثم قطاع الخدمات بنسبة انخفاض 0.53% بضغوط هبوط سهم عقارات السيف بنسبة 0.56%، فيما ارتفع قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.47% مدفوعاً بصعود سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 0.68%.

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