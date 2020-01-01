الليلة.. شريف رمزي ضيف أحمد الهواري في برنامج "وشوشة"

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يحل الليلة الفنان شريف ىمزي ضيفًا في برنامج "وشوشة" المُذاع على قناة "النهار"، مع الإعلامي أحمد الهواري، ويُذاع اللقاء في تمام الساعة الثامنة مساءً.



ومن المُتوقع أن يتحدث شريف خلال اللقاء عن بداياته في مجال التمثيل، وعن كواليس مشاركته في مسلسل "واكلينها والعة"، الذي عُرِضَ في السباق الرمضاني الماضي، ويتحدث أيضًا عن أعماله الفنية المقبلة.



وفي سياق آخر، شارك شريف رمزي في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل"واكلينها والعة"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ تغريد العصفوري، ﺗﺄﻟﻴﻒ سمر طاهر، بطولة شريف رمزي، مي سليم، إنجي وجدان، ياسر الطوبجي، خالد عليش، محمد متولي .