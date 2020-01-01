مواطن عن كمامة التموين: "مستعد أسيب كيلو سكر وأشتريها"

عرض برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الخميس، تقريرا يرصد رأي المواطنين في طرح وزارة التموين كمامة قماشية على بطاقات التموين بسعر 8.5 جنيها.





وقال أحد المواطنين، "حاجة جميلة، وأنا عندي استعداد أسيب كيلو رز أو سكر، واشتري كمامة، دي وقاية لينا كلنا".





ومن ناحيته أوضح أحمد كمال، معاون وزير التموين، أن الوزارة تطرح 19 سلعة للبطاقات التموينية، وتم إضافة سلعة جديدة وهى الكمامات المستدامة، وحصول صاحب البطاقة عليها أمر اختياري له.





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، خروج 591 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 26135 حالة حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 913 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 59 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 84843 حالة من ضمنهم 26135 حالة تم شفاؤها، و4067 حالة وفاة.



