رجب الشرنوبي يكتب: الهدوء وعمق الرؤية.... أسلحة مصر في معالجة القضايا الشائكة

الخميس 16/يوليه/2020 - 10:55 ص
بوابة الفجر
كثيرة هي المتغيرات المحلية والإقليمية والدولية التي تحيط بمنطقة الشرق الأوسط وتتحكم في مصير ومستقبل المنطقة ، فمايحدث علي الأراضي السورية والعراقية واللبنانية إضافة إلي المستجدات علي الساحة الليبية بجانب قضية الشرق الأوسط الرئيسية وتطوراتها  ومستقبل الشعب الفلسطيني كفيل بأن يحدث تغيرات كبيرة وجوهرية في تفاصيل المنطقة.

بهذه القراءة الجيدة لمعطيات المنطقة من قبل القيادة السياسية بعدما أصابها من تصدع جراء ماأُطلق عليه وقتها من مؤيدي هذا الخراب   "ثورات الربيع العربي" وأيضاً بهذا العمق في قراءه الأحداث تجنبت مصر طوال الفترة الماضية سيناريوهات أخري يتم الإعداد لها منذ سنوات طويلة  ، هذا التعاطي الجيد المتأني مع الأحداث هو الذي جعل إعادة تسليح الجيش وتنويع مصادر السلاح من أهم أولويات إدارة الرئيس السيسي رغم صعوبة الوضع الإقتصادي قبل ست سنوات . 

تلك الرؤية المتعمقة هي التي جعلت من التفاوض حلاً وحيداً لكي ينعم الشعب الأثيوبي بالتنمية شريطة ألايتأثر الشعب المصري تأثراً كبيراً من وراء بناء و مليء وتشغيل سد النهضة الأثيوبي، والمتابع بشكل جيد ودقيق لكل الجلسات التي عقدت علي مدار السنوات الماضية بين الدول الثلاث مصر وأثيوبيا والسودان ، سيكتشف وبمنتهي السهولة أن هدف مصر الإنساني النبيل بالحفاظ علي حياة مواطنيها وأجيالها القادمة لا يتعارض أبداً مع حاجة الأثيوبيين للتنمية والعيش برخاء أيضاً.

بدون هذا الهدوء في تحليل الملفات المختلفة وإتخاذ القرارات اللازمة بعد تقدير جيد للموقف ربما كانت مصر في وضع آخر ،    لاتستطيع معه التصدي لهذه المؤامرات التي تحاك حولها للعبث بمصالح شعبها العليا و النيل من أمنها القومي، فقرار الرئيس السيسي التاريخي بتطبيق برنامج " الإصلاح الأقتصادي " وبناء إقتصاد قوي ليس ببعيد عن قدرة الدولة في التصدي لتداعيات فيروس كورونا ، ووضع ملف "سد النهضة الأثيوبي" في التوقيت المناسب أمام مجلس الأمن لا يمنع من الإستجابة للمساعي الأفريقية من خلال الإتحاد الأفريقي لتقريب وجهات النظر بين أثيوبيا وكل من السودان ومصر ، حتي في الساعات القليلة الماضية ومع تسريب بعض الصور لتجمع المياة خلف السد وبث أخبار عن بدأ أثيوبيا مليء السد لم يكن الموقف المصري متسرع وتمثل هذا في الرد الصادر عن وزارة الري والذي أفاد بأن التجمع الحقيقي للمياه لا يبدأ إلا مع بداية  سريان موسم الفيضان ولم يحن الوقت بعد .

لولا القدرة والجاهزية التي أصبحت عليها القوات المسلحة والتي أستحق بها  الجيش المصري أن يكون في المرتبة التاسعة عالمياً ، لكان هناك وضع آخر في عمق الأمن القومي المصري في شرق ليبيا .

قوة الوضع الداخلي والدعم الذي يناله الرئيس السيسي من الشعب المصري والتأييد الدولي لمصر ومواقفها الهادئة الرزينة والمساندة للتناول المصري في كثير من قضايا المنطقة ، جعلت هذه القوة  دول محور الشر تفكر مرات ومرات وتعمل ألف حساب لرد الفعل المصري ، مصر تدير ملفاتها الداخلية والخارجية بشكل يضمن لها نتائج جيدة في حدود ما يتوفر لها من معطيات ، قوة الإقتصاد ودوران عجلة العمل بشكل مناسب سيضعان   مصر  في موضع قوي تسطيع معه بشكل دائم الدفاع عن مصالحها القومية ،فهلا ندعوا أنفسنا إلي مضاعفة الجهود في العمل من أجل بناء وطن قوي يصمد أمام التحديات .

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