هكذا يمكنك استخدام خل التفاح لإنقاص الوزن

الخميس 16/يوليه/2020 - 10:48 ص
بوابة الفجر
يمكنك استخدام خل التفاح المكون من الخميرة والسكر والتفاح، للحصول على وزن مثالي، حيث يمكن إضافته إلى السلطات أو المخللات وفي مختلف المأكولات الغذائية.

ومن هنا، نكشف عن فوائد استخدام خل التفاح في إنقاص وزنك والحصول على جسم مثالي وقوام ممشوق:

- يعمل خل التفاح على خفض مستويات السكر في الدم فهو حل مثالي لمن يريدون تحفيف وإنقاص اوزانهم.
- يعمل على خفض الدهون ويقلل مستويات الانسولين.
- يقوم بزيادة في إنزيم (AMPK)، الذي يعزز حرق الدهون ويقلل إنتاج الدهون والسكر في الكبد.
- مصابي السكري عندما يتناولون خل التفاح يقلل هذا من أوزانهم بكل سهولة.
- يعمل على حرق دهون البطن المتراكمة.
- يعزز خل التفاح الشعور بالامتلاء، ويقلل من السعرات الحرارية. 

هكذا يمكنك إضافة خل التفاح إلى الأطعمة للحصول على ما تريدين:

- يمكن استخدام خل التفاح في تحضير السلطات مثل الخضار الورقية والطماطم والخيار.
- يمكن استخدام خل التفاح من خلال شربه مع الماء.

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