سمية الخشاب تطل على متابعيها بصورة من إحدى الحدائق

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شاركت النجمة سمية الخشاب جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها بإنستجرام ، حيث نشرت صورة له وظهرت بها من داخل إحدي الحدائق وعلقت قائله :أنا روح الطبيعة .



وعلق أحد المتابعين وكتب : صباح الورد والفل والياسمين ، بسم الله ما شاء الله تبارك الله الخلاق نجمة النجوم ربنا يوفقك.



يُذكر أن آخر أعمال سمية الخشاب كانت أغنية "عربية أنا"، التي صورتها بطريقة الفيديو كليب في سوريا، وحققت نجاحًا كبيرًا وقت طرحها.



الأغنية من كلمات محمد حسن، وهشام صادق، وألحان سمية الخشاب، وتوزيع محمود الشاعري.



وشاركت سمية الخشاب مؤخرا في بطولة مسرحية "يا تصيب يا تخيب"، مع الفنان أحمد آدم، ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، وهي من تأليف محمد نبوي، وعلاء حسن، وإخراج محسن رزق.