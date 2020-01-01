مؤشر سوق دبي المالي يصعد 0.33% بمستهل جلسة الخميس

الخميس 16/يوليه/2020 - 10:52 ص
سوق دبي المالي
سوق دبي المالي
نيفين سمير


إستهل سوق دبي  المالي، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع،  علي ارتفاع ، حيث ارتفع مؤشر السوق بنسبة 0.33% رابحاً 6.80 نقطة ليصل إلى مستوى 2055 نقطة، وبلغ حجم التداول 84.3 مليون سهم محققة ما قيمته 68 مليون درهم من خلال تنفيذ 1483 صفقة لعدد 26 سهماً.


 وصعدت 4 قطاعات بسوق دبي المالي ، على رأسها قطاع العقارات بنسبة 1.56%، أعقبه قطاع الخدمات بنسبة 0.52%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.39%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.22%، فيما تراجع قطاعي الاستثمار والنقل بنسبة 0.98%، 0.91%، على التوالي.
 

وقفز 11 سهماً بسوق دبي المالي  خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم الشركة الوطنية للتبريد المركزي-تبريد بنسبة 1.60%، ثم سهم شركة إعمار القابضة بنسبة 1.54%، فيما تراجع 14 سهماً، على رأسها سهم شركة شعاع كابيتال بنسبة 4.39%، ثم سهم شركة دار التكافل بنسبة 3%، فيما تصدر سهم الشركة الإسلامية العربية للتأمين-سلامة قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 47.8 مليون ورقة بقيمة 26.2 مليون درهم، وارتفع السهم بنسبة 1.66%.

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