للمرة الأولى.. سداد مستحقات توريد القمح للفلاحين قبل انتهاء الموسم

الخميس 16/يوليه/2020 - 10:49 ص
بوابة الفجر
محمد عصام

قال البنك الزراعي المصري، إنه ولأول مرة يشهد موسم توريد القمح هذا العام سداد مستحقات الفلاحين خلال 48 ساعة فقط من تاريخ عملية التوريد وليس بعد نهاية الموسم كما كان يحدث في السابق.


 وبدأ موسم حصاد القمح هذا العام في أبريل واستمر لمدة ثلاث شهور لينتهي أمس بعدما تم توريد أكثر من 3.5 مليون طن، مقارنة 3.2 مليون طن تم توريدها في العام الماضي، وهي اعلي كمية  يتم جمعها خلال موسم حصاد على الأطلاق.


وأضاف علاء فاروق رئيس إدارة البنك الزراعي لـ" الفجر"، "أن البنك تلقي من خلال الشون ومراكز التجميع التابعة له والمنتشرة حول محافظات الجمهورية  من الفلاحين نحو 662.8 ألف طن هذا العام".


ويعد البنك الزراعي ضمن العديد من الجهات التى تعمل خلال موسم القمح  على استلام  المحصول من الفلاحين، وتسليم مستحقتهم المالية لهم،  من ضمنهم الشركة القابضة للصوامع والتخزين، والشركة القابضة للصناعات الغذائية.

 

وتابع "فاروق"، " مقابل هذه الكميات التى حصلنا عليها هذا الموسوم، صرفنا مستحقات مالية للفلاحين بقيمة 2.86 مليار جينه، ولأول مرة نطبق أن تتم عمليات الصرف خلال 48 ساعة من تاريخ التوريد ولم ننتظر حتى انتهاء الموسم لبدء صرف مستحقات الفلاحين... ونعمل حاليا وفقا لبروتوكول موقع مع وزارة التموين على صرف هذه الكميات ليستخدمها."


وبلغ إجمالي قيمة المستحقات المالية التى سددتها الدولة للفلاحين خلال هذا الموسم نحو 16 مليار جنيه. 

 

وتسعى مصر لأحداث تطويرات شاملة في منظومة استلام وتوريد الأقماح للدولة وتخزينها، والذي يعد من المحصولات الاستراتيجة، إذا استحداث نظام الصوامع الالكترونية بدلا من الشون الترابية التي كانت تتسب في هدر المحصول، وقامت بإنشاء حتى الأن 45 صومعة بطاقة تخزينية 3.5 مليون طن، ودخلت 3 صوامع الخدمة منهم هذا الموسم.

أخبار تهمك

مفاجأة كبرى بشأن توقيع صالح جمعة للزمالك

منذ حوالي 12 ساعة

الأهلي يصدم جماهيره ويُقدم صفقة ذهبية إلى الزمالك

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. النائب العام يكشف أسباب حريق طريق الإسماعيلية

منذ حوالي 13 ساعة

نجم الهلال السعودي يزف خبرا سارا لجماهير الزعيم

منذ ساعة الا ربع

تعليق مثير من يورجن كلوب عقب خسارة ليفربول من أرسنال

منذ حوالي 3 ساعات

التفاصيل الكاملة لكارثة بدء ملء خزان سد النهضة

منذ حوالي 20 ساعة

التحريات تكشف ملابسات اقتحام شاب لمدينة الإنتاج الإعلامي

منذ حوالي 23 ساعة

خطوبة أمينة خليل في أجواء عائلية (صورة)

منذ حوالي 12 ساعة

شيكابالا يسخر من خالد الغندور برسالة نارية

منذ ساعتين و 52 دقيقة

رمضان صبحي يقترب من تقاضي أعلى راتب في تاريخ الأهلي

منذ ساعة

بلاغ جديد ضد "هدير عبد الرازق" فتاة التيك توك لإثارتها الشائعات

منذ نصف ساعة

شاهد| بـ"هوت شورت وتوب".. فتاة ليل ترقص داخل مسجد في قطر.. والسلطات تتكتم (معلومات وتفاصيل)

منذ حوالي 21 ساعة

بيان مصري بعد قليل ردًا على إعلان إثيوبيا ملء سد النهضة

منذ حوالي 19 ساعة

فايلر يتخذ قرارا مفاجئا بشأن مستقبل صالح جمعة في الأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

تعليق ناري من أحمد موسى على تصريحات وزير الري الإثيوبي (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

الزمالك يحدد شرطه الوحيد للموافقة على انتقال نجمه للدوري السعودي

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:05 ص

بلاغ جديد ضد "هدير عبد الرازق" فتاة التيك توك لإثارتها الشائعات

فايلر يتخذ قرارا مفاجئا بشأن مستقبل صالح جمعة في الأهلي

11:09 ص

رمضان صبحي يقترب من تقاضي أعلى راتب في تاريخ الأهلي

10:31 ص

شاهد| بـ"هوت شورت وتوب".. فتاة ليل ترقص داخل مسجد في قطر.. والسلطات تتكتم (معلومات وتفاصيل)

02:35 م

عاجل.. النائب العام يكشف أسباب حريق طريق الإسماعيلية

10:35 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مصطفى السعيد ثعلب الاقتصاد والسياسة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: ريا وسكينة.. حكايات الحب والجنس والجريمة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أمريكا تشن حربًا غير معلنة على الصين وتخطط لتغيير النظام