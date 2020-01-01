للمرة الأولى.. سداد مستحقات توريد القمح للفلاحين قبل انتهاء الموسم

قال البنك الزراعي المصري، إنه ولأول مرة يشهد موسم توريد القمح هذا العام سداد مستحقات الفلاحين خلال 48 ساعة فقط من تاريخ عملية التوريد وليس بعد نهاية الموسم كما كان يحدث في السابق.





وبدأ موسم حصاد القمح هذا العام في أبريل واستمر لمدة ثلاث شهور لينتهي أمس بعدما تم توريد أكثر من 3.5 مليون طن، مقارنة 3.2 مليون طن تم توريدها في العام الماضي، وهي اعلي كمية يتم جمعها خلال موسم حصاد على الأطلاق.





وأضاف علاء فاروق رئيس إدارة البنك الزراعي لـ" الفجر"، "أن البنك تلقي من خلال الشون ومراكز التجميع التابعة له والمنتشرة حول محافظات الجمهورية من الفلاحين نحو 662.8 ألف طن هذا العام".





ويعد البنك الزراعي ضمن العديد من الجهات التى تعمل خلال موسم القمح على استلام المحصول من الفلاحين، وتسليم مستحقتهم المالية لهم، من ضمنهم الشركة القابضة للصوامع والتخزين، والشركة القابضة للصناعات الغذائية.

وتابع "فاروق"، " مقابل هذه الكميات التى حصلنا عليها هذا الموسوم، صرفنا مستحقات مالية للفلاحين بقيمة 2.86 مليار جينه، ولأول مرة نطبق أن تتم عمليات الصرف خلال 48 ساعة من تاريخ التوريد ولم ننتظر حتى انتهاء الموسم لبدء صرف مستحقات الفلاحين... ونعمل حاليا وفقا لبروتوكول موقع مع وزارة التموين على صرف هذه الكميات ليستخدمها."





وبلغ إجمالي قيمة المستحقات المالية التى سددتها الدولة للفلاحين خلال هذا الموسم نحو 16 مليار جنيه.

وتسعى مصر لأحداث تطويرات شاملة في منظومة استلام وتوريد الأقماح للدولة وتخزينها، والذي يعد من المحصولات الاستراتيجة، إذا استحداث نظام الصوامع الالكترونية بدلا من الشون الترابية التي كانت تتسب في هدر المحصول، وقامت بإنشاء حتى الأن 45 صومعة بطاقة تخزينية 3.5 مليون طن، ودخلت 3 صوامع الخدمة منهم هذا الموسم.