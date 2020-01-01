إشادة عالمية بالتواجد الفعال والإيجابي للإمارات في أزمة كورونا

الخميس 16/يوليه/2020 - 10:51 ص
الإمارات
الإمارات
وكالات

أشادت الدول والمنظمات الدولية، وعلى رأسها هيئة الأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة، بالتواجد الإماراتي على المستويين الداخلي والخارجي، حيث  باتت نموذجاً للإنسانية والعطاء وللدولة الحضارية المتقدمة خلال ازمة كورونا.

 

وكشفت صحيفة البيان، أن التواجد الفعال والإيجابي لدولة الإمارات في الأزمة على الساحة الدولية، برز في حجم المساعدات التي قدمتها وتقدمها للدول الأخرى، بحيث لا يكاد يمر يوم دون انطلاق المساعدات الإماراتية إلى دولة أو مكان في العالم يحتاج إليها، ونالت القيادة الإماراتية إشادات الكثيرين من المسؤولين الدوليين، وفقا للبيان.

 

وقد غيرت أزمة وباء «كورونا» وستغير المفاهيم في تقديرات الدول وقياداتها، وسيلعب التعامل مع هذه الأزمة دوراً كبيراً في قياس مدى كفاءة وقدرة الدولة الوطنية.

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